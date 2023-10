Forskere oppdager hvordan jordens edle metaller forblir nær overflaten

Forskere har avdekket årsaken til at edle metaller som gull, platina og palladium finnes nær jordoverflaten, til tross for at deres tetthet antyder at de burde ha sunket til kjernen. Forskere har oppdaget at disse metallene ble fanget i halvsmeltet stein etter at massive rombergarter kolliderte med jorden. Tilstedeværelsen av disse edle metallene nær overflaten har lenge forvirret forskere, men det antas at de landet på jorden under sammenstøt med store romsteiner like etter planetens dannelse. Men i stedet for å synke til kjernen, trengte disse metallene gjennom mantelen og ble fanget i størknende stein, slik at de kunne forbli nær overflaten.

I en fersk studie simulerte forskere eldgamle innvirkninger på den tidlige jorden for å forstå hvorfor disse edle metallene ikke sank til kjernen. De fant ut at når en enorm romstein, potensielt på størrelse med månen, kolliderte med jorden, skapte den et smeltet magmahav som penetrerte mantelen. Under dette magmahavet var et område med halvt smeltet, halvt fast stein. Metallene fra slagenheten trengte gradvis gjennom denne halvsmeltede regionen og blandet seg med mantelen. I stedet for å synke direkte til kjernen, størknet den metallinfunderte mantelen, og fanget fragmenter av metall underveis.

I løpet av milliarder av år brakte kjernen og konveksjonen i mantelen disse metallene nærmere jordskorpen, noe som gjorde dem tilgjengelige for gruvedrift. Denne oppdagelsen kaster lys over opprinnelsen og overfloden av edle metaller på jorden, og forklarer hvordan de havnet nær overflaten. I tillegg er det mulig at disse metallrike områdene i mantelen fortsatt kan være synlige i dag i seismiske bilder av jordens indre.

Ytterligere forskning kan innebære å simulere lignende innvirkninger på andre jordiske planeter som Mars eller Venus for å forstå hvordan denne prosessen vil fungere på forskjellige verdener. Denne studien gir verdifull innsikt i de geologiske prosessene som har formet planeten vår og fordelingen av edle metaller.

