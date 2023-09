Høyenergielektroner fra jordens magnethale kan skape vann på månen

Forskere har oppdaget at høyenergielektroner som befinner seg i plasmaet rundt jorden skaper vann på månen. Dette nye funnet kan gi verdifull innsikt i fordelingen av vann over måneoverflaten, spesielt i permanent skyggelagte områder som aldri mottar sollys. Å forstå vannfordelingen på månen er avgjørende for å studere dens utvikling og planlegge fremtidige bemannede oppdrag. Vann kan høstes av astronauter for næring og kan også omdannes til drivstoff for videre romutforskning.

Forskningen, ledet av forskeren Shuai Li fra University of Hawaii i Mānoa, kobler vanndannelse på månen til jordens magnetiske boble kjent som magnetosfæren. Magnetosfæren fungerer som et skjold, og beskytter jorden mot høyenergipartikler i solvinden. Når solvinden samhandler med magnetosfæren, skaper den en lang magnetisk hale på nattsiden av jorden, kalt magnetohale. Innenfor denne magnetohalen danner høyenergielektroner og ioner et plasmaark.

Når månen går i bane rundt jorden, passerer den gjennom denne magnetohalen, som skjermer den mot ladede partikler samtidig som den lar lyset nå månens overflate. Tidligere forskning har vist at når månen er utenfor magnetohalen, blir den bombardert av solvind og det dannes små mengder vann. Imidlertid var det forventet at vanndannelsen ville avta betydelig inne i magnetohalen på grunn av fraværet av solvindprotoner.

Ved å bruke data samlet inn av Moon Mineralogy Mapper på romfartøyet Chandrayaan 1 fant Li og teamet hans at vanndannelsen i jordens magnetohale ligner på når månen er utenfor magnetohalen. Det antyder at det er ytterligere prosesser eller vannkilder i magnetotailen som ikke er direkte assosiert med solvindimplantasjon. Teamet oppdaget at høyenergielektroner i magnetotailen gir lignende effekter som ioner i solvinden.

Dette funnet støtter tidligere forskning av Li som viste at oksygen i magnetohale ruster jern i månens polare områder. Det understreker den dype forbindelsen mellom jorden og månen. Teamet vil fortsette å undersøke plasmamiljøet rundt månen og studere vanninnholdet ved månepolene under forskjellige faser av månens passasje gjennom magnetohalen.

Denne forskningen er viktig som en del av Artemis-programmet, som har som mål å returnere mennesker til månen innen 2026. Funnene som er gjort vil bidra til bedre planlegging og forberedelse for utvidede oppdrag til månens overflate og utover.

kilde:

– Space.com (Originalartikkel)