Sammendrag: En høy og mystisk bom som sjokkerte innbyggere i en forstad til Melbourne, mistenkes å ha blitt forårsaket av en meteoritt som kom inn i jordens atmosfære. Hendelsen, som skjedde i Doreen, fikk mange lokale til å ta videoer og dele sine erfaringer på sosiale medier. Mens noen spekulerte om en astronomisk hendelse, har myndighetene ennå ikke kommentert opprinnelsen. Vitenskapsekspert Dr. Gail Isles fra RMIT University antydet at det kunne være en meteor, potensielt assosiert med den pågående Perseid-meteorskuren. Imidlertid nevnte hun også muligheten for at det er et fragment fra en navigasjonssatellittrakett som ble skutt opp fra Russlands Plesetsk Cosmodrome. I en lignende hendelse i august var innbyggerne i Victoria vitne til en lyskule på nattehimmelen og hørte en høy bom, som senere ble bekreftet av Australias romfartsorganisasjon å være romrester fra en russisk Soyuz-2-rakett.

Innbyggerne i Doreen, en forstad i Melbourne, ble overrasket over en plutselig eksplosjonslignende lyd som oppsto rundt klokken 9 onsdag. Videoer tatt av beboere viste et lysutbrudd etterfulgt av en høy lyd, som lignet en eksplosjon. Spekulasjoner oppsto på sosiale medieplattformer da innbyggerne delte sine erfaringer og stilte spørsmål ved årsaken til den massive eksplosjonen.

Mens myndighetene ennå ikke har gitt en forklaring, antydet Dr. Gail Isles, en vitenskapsekspert fra RMIT University, at lyden kan tilskrives en meteor som kommer inn i jordens atmosfære. Hun knyttet den til den pågående Perseid-meteorregjen, som skal nå sitt høydepunkt i løpet av den kommende helgen. Dr. Isles erkjente imidlertid også muligheten for at bommen kan ha vært forårsaket av et fragment fra en navigasjonssatellittrakett som ble skutt opp fra Russlands Plesetsk Cosmodrome.

Dette er ikke første gang en slik hendelse har skjedd i Victoria. I en tidligere hendelse i august var beboerne vitne til en lyskule som passerte gjennom nattehimmelen akkompagnert av en høy bom. Det ble senere bekreftet av Australias romfartsorganisasjon at hendelsen var forårsaket av romrester fra en russisk Soyuz-2-rakett som kom inn i jordens atmosfære igjen.

