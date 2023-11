Astronauter møter merkelige fenomener under romvandring

Under en nylig romvandring utenfor den internasjonale romstasjonen (ISS) ble kosmonautene Oleg Kononenko og Nikolai Chub møtt med et uventet og mystisk fenomen. Formålet med romvandringen deres var å reparere en lekker radiator på Nauka-modulen, et flerbrukslaboratorium ombord på ISS. Men det de oppdaget under inspeksjonen gjorde dem forvirret.

Da Kononenko nøye undersøkte radiatorpanelet, la han merke til en rekke hull med uvanlig jevne kanter. Disse hullene så ut til å ha blitt boret gjennom panelet og ble spredt tilfeldig. Kosmonautene rapporterte funnet til Moscow Mission Control, og uttalte at det var mange hull arrangert på en kaotisk måte.

I tillegg til de særegne hullene, møtte kosmonautene også et basseng med flytende kjølevæske nær radiatoren. Væsken ble beskrevet som en voksende "klump" og måtte holdes forsiktig for å forhindre kontaminering inne i ISS. Kononenkos tjor ble til og med forurenset, noe som nødvendiggjorde deponering i verdensrommet.

Den aktuelle radiatoren fungerte som backup for å regulere temperaturen inne i Nauka-modulen. For å løse lekkasjen stengte Kononenko og Chub flere ventiler for å kutte av radiatoren fra ammoniakktilførselen. Det antas at "blobben" dannet seg fra gjenværende ammoniakk som ble forstyrret under ventillukkingsprosessen.

Russiske ingeniører vil nå analysere dataene som er samlet inn av kosmonautene for å finne årsaken til lekkasjen og utvikle en løsning. Et av de utestående spørsmålene er opprinnelsen til de mystiske hullene på radiatorpanelet.

Mens hendelser som disse utgjør utfordringer for astronauter, fremhever de også viktigheten av deres arbeid for å opprettholde integriteten og sikkerheten til romstasjonen. Etter hvert som utforskning og forskning i verdensrommet fortsetter, er det avgjørende å adressere og forstå anomalier som kan oppstå for å sikre astronautenes velvære og suksess for fremtidige oppdrag.

