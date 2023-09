De mystiske blinkene i Venusskyene kan være meteorer som brenner opp

Forskere har lenge undret seg over de mystiske lysglimtene som av og til lyser opp Venus-skyene. Tidligere antatt å være lyn, foreslår en ny studie publisert i Journal of Geophysical Research: Planets en alternativ forklaring. Studien foreslår at disse gåtefulle lysene faktisk er meteorer som brenner opp i Venus atmosfære.

Selv om NASA tidligere har antydet at Venus kan ha mer lyn enn Jorden, bemerker studien at tilstedeværelsen av lyn på Venus fortsatt er et tema for debatt. Lyn på jorden overvåkes ved å oppdage naturlige radiobølger, og tidligere oppdrag til Venus oppdaget signaler som antas å være lyn. Nyere oppdrag som NASAs Cassini og Parker Solar klarte imidlertid ikke å finne radiosignaler fra lynet.

I stedet for lyn, spekulerer forskere nå i at blinkene observert i Venus' virvlende skyer kan være et resultat av meteorer som går i oppløsning i planetens fiendtlige atmosfære. Venus har et utrolig tøft miljø, med ekstreme temperaturer og en tykk, giftig atmosfære fylt med superkritisk karbondioksid og svovelsyreskyer.

Ved å telle antall blink som er observert ved Steward Observatory og Japans Akatsuki orbiter, estimerte forskerne at det forekommer mellom 10,000 100,000 og XNUMX XNUMX blink årlig. Forskerne foreslår at disse blinkene ligner potensielle meteorangrep. Den unike sammensetningen av Venus' atmosfære kan føre til at ildkuler fra disse nedslagene brenner sterkt nok til å bli oppdaget.

Å forstå disse fenomenene er avgjørende for å planlegge fremtidige oppdrag til Venus, spesielt i lys av nyere bevis som tyder på mulig vulkansk aktivitet på planetens overflate. Hvis lynnedslag er en bekymring, vil beskyttelse være nødvendig for sonder som prøver å lande på Venus eller de som flyter i den tette atmosfæren i en lengre periode.

Avslutningsvis gir oppdagelsen av at de mystiske blinkene i skyene til Venus kan være meteorer som brenner opp verdifull innsikt for fremtidige oppdrag til planeten. Mens tilstedeværelsen av lyn fortsatt er usikker, gir muligheten for meteorer alternative forklaringer på disse spennende fenomenene.

