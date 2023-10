Mystisk eksplosjon av radiobølger oppdaget for 8 milliarder år siden

Astronomer har gjort en spennende oppdagelse, og oppdaget en rask radioutbrudd (FRB) som har reist hele 8 milliarder år for å nå jorden. FRB-er er intense utbrudd av radiobølger som varer i bare millisekunder, og deres opprinnelse forblir ukjent. Siden den første FRB ble oppdaget i 2007, har forskere observert hundrevis av disse kosmiske blinkene som stammer fra forskjellige punkter i universet.

Det siste utbruddet, kalt FRB 20220610A, varte i mindre enn et millisekund, men frigjorde den tilsvarende energien til solens utslipp i løpet av 30 år. Denne utbruddet er en av de fjerneste og mest energiske FRB-ene som noen gang er observert. Imidlertid er raske radioutbrudd utfordrende å studere på grunn av deres korte varighet.

Ved å bruke ASKAP-serien med radioteleskoper i Australia, var forskere i stand til å finne den nøyaktige plasseringen av utbruddet. Utbruddet ble sporet tilbake til en gruppe flettede galakser, i tråd med teorien om at FRB kan være knyttet til magnetarer eller svært energiske objekter som følge av stjerneeksplosjoner.

Forskere tror at å studere raske radioutbrudd kan gi en unik metode for å måle stoffet mellom galakser, som forblir uoversiktlig. Nåværende estimater av universets masse stemmer ikke overens, noe som tyder på at det mangler materie. Det ioniserte materialet som oppdages av raske radioutbrudd kan hjelpe til med å måle mengden av ting mellom galakser, og kaste lys over denne manglende saken.

Denne metoden for å bruke raske radioutbrudd for å oppdage manglende stoff ble opprinnelig foreslått av den australske astronomen Jean-Pierre Macquart i 2020. Målingene som ble gjort i denne studien bekrefter "Macquart-relasjonen", som viser at jo lenger unna en rask radioserie er, mer diffus gass den avslører mellom galakser.

Så langt har nesten 50 raske radioutbrudd blitt sporet til opprinnelsespunktene, med omtrent halvparten av dem oppdaget ved hjelp av ASKAP-teleskopet. Forskere håper at fremtidige radioteleskoper under konstruksjon vil gjøre det mulig å oppdage flere tusen raske radioutbrudd, og hjelpe oss med å forstå strukturen til universet bedre.

Studiet av raske radioutbrudd gir ikke bare innsikt i disse kosmiske fenomenene, men åpner også for nye muligheter for å svare på store spørsmål om kosmologi.

