Ny kvantedatateknologi tar sikte på å forbedre vurderingen av flomrisiko

Katastrofale flom blir stadig mer vanlig på grunn av klimaendringer, og utgjør en betydelig utfordring for samfunn rundt om i verden. Tilpasning til denne nye klimavirkeligheten krever innovative løsninger, og et selskap som er i forkant med å takle denne utfordringen er Multiverse Computing, et kvanteprogramvareselskap basert i Spania.

I et banebrytende samarbeid har Multiverse Computing inngått samarbeid med Oxford Quantum Circuits (OQC) i Storbritannia og Moody's Analytics i USA for å utnytte kvantedatabehandlingsteknologi for flomrisikovurdering. Med finansiering på £100,056 XNUMX fra Innovate UK, har den spanske oppstarten som mål å utvikle mer nøyaktige og effektive prediksjonsmodeller for å vurdere flomrisiko.

Tradisjonelle metoder for flommodellering har vært begrenset av de beregningsmessige utfordringene ved å kjøre simuleringer over store områder i høy oppløsning. Imidlertid gir kvanteberegning lovende muligheter for fremgang på dette feltet. Ved å bruke kvantemaskinlæring (QML) og utvikle emulatorer som alternativer til fysikkbaserte modeller, tar Multiverse Computing og dets partnere sikte på å forbedre nøyaktigheten og effektiviteten av flomrisikovurdering.

"Med kvantedatateknologi har vi potensialet til å revolusjonere flomrisikovurdering," sa Sergio Gago, Moody's administrerende direktør for Quantum og GenAI. Enrique Lizaso Olmos, grunnlegger og administrerende direktør i Multiverse Computing, mener også at en kvantetilnærming kan bidra betydelig til innsats for klimaendringer.

Som hovedentreprenør vil Multiverse Computing være ansvarlig for utvikling av programvare og kvantealgoritmer, mens OQC vil sørge for nødvendig kvantemaskinvare. Moody's vil bidra med bransjeekspertise, data og innsikt i beregningseffektivitet. Dette samarbeidet har sikret en plass i fase 1 av Quantum Catalyst Fund-konkurransen, og hvis den lykkes, vil den gå videre til fase 2 neste år, med et budsjett på £1.2 millioner.

UK Department of Environment, Food, and Rural Affairs vil være den første kunden som tester denne løsningen, med sikte på å bedre tilpasse seg ekstreme værhendelser forårsaket av klimaendringer. Med estimerte årlige tap på over £700 millioner på grunn av flom i innlandet, er behovet for forbedrede verktøy og strategier for flomrisikovurdering påtrengende.

Klimaendringer har allerede hatt ødeleggende konsekvenser over hele kloden, som vi har sett i nylige flomhendelser i Tyskland, Belgia og det sentrale Hellas. I lys av disse hendelsene har det aldri vært mer kritisk å utnytte avanserte teknologier som kunstig intelligens og kvantedatabehandling for å dempe og forhindre konsekvensene av flom.

