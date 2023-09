NASA avslutter Mars oksygengenererende eksperiment

NASA har nylig annonsert konklusjonen av Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), et eksperiment designet for å trekke ut oksygen fra atmosfæren på Mars. MOXIE, laget av ingeniører og forskere fra MIT, har blitt kjørt 16 ganger i løpet av sin tid på den røde planeten, og produserte totalt 122 gram oksygen. Dens høyeste produksjonshastighet var 12 gram per time, noe som oversteg NASAs opprinnelige mål. Til tross for suksessen er det imidlertid ingen planer for en MOXIE 2.0.

Prosessen brukt av MOXIE innebar filtrering av innkommende luft for å fjerne støv og deretter komprimering og oppvarming til 800 °C (1,470 °F). Ved denne temperaturen kunne oksygen trekkes ut av karbondioksidet i Mars-atmosfæren. Det ekstraherte oksygenet ble deretter testet før det ble sluppet tilbake til atmosfæren. Det tok to timer å varme opp enheten før utvinningsprosessen kunne begynne.

MOXIE var et unikt tillegg til Perseverance-roveren, da den var rettet mot å støtte menneskelig utforskning på Mars. Den demonstrerte at det er mulig for et mannskap å overleve på Mars og returnere hjem ved hjelp av tilgjengelige ressurser på overflaten. Konseptet med in-situ ressursutnyttelse (ISRU) er et tema av stor interesse innenfor NASA og dets partnere, da de utforsker mulighetene for langsiktige oppdrag.

Oksygenet som genereres av MOXIE har ulike potensielle bruksområder, med den viktigste bruken som drivmiddel for raketter. Det vil imidlertid være behov for betydelige mengder for dette formålet. Til tross for eksperimentets suksess og kunnskapen fra det, er det foreløpig ingen planer om å utvikle en MOXIE 2.0. I stedet vil NASAs neste trinn innebære å utvikle et fullskalasystem som inkluderer en oksygengenerator som ligner på MOXIE, samt en metode for flytendegjøring og lagring av det genererte oksygenet.

Kilde: NASA