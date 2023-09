Parasitt kontrollerer mauroppførsel med temperaturbryter

Forskere ved Københavns Universitet har oppdaget at lansettleverslyngen, en parasittisk orm som infiserer maur, har en unik "på/av"-bryter som endrer oppførselen til verten. Bryteren aktiveres av temperatur, og parasittormen manipulerer kun maurens oppførsel når temperaturen er lav. Studien, publisert i tidsskriftet Behavioral Ecology, kaster lys over det komplekse forholdet mellom parasitter og deres verter.

Parasitter som kontrollerer og manipulerer oppførselen til vertene deres er velkjente i naturen. Cordyceps, en familie av zombifiserende parasittiske sopp, er et godt eksempel. Disse soppene infiserer ulike insektarter, endrer oppførselen deres og fører til slutt til deres egen reproduksjon. Lansettleverflaggen har en lignende evne til å manipulere verten, men denne nye forskningen avslører viktigheten av temperatur for å aktivere denne oppførselen.

Når leverflues infiserer maur, gjemmer de fleste seg i maurens underliv, beskyttet av en kapsel. En leverflake fester seg til maurens hjerne, og tvinger mauren til å klemme underkjevene på toppen av et gresstrå. Dette plasserer mauren på en måte som gjør den mer sannsynlig å bli spist av beitende pattedyr. Den beskyttende kapselen løses opp inne i den nye vertens tarm, og leverflakkene tar veien til leveren. Fluke festet til maurens hjerne ofrer seg selv, til fordel for de andre parasittene.

De overlevende leverflakene lever av vertens blod, blir voksne og legger egg. Disse eggene skilles ut i vertens avføring, som konsumeres av snegler. Sneglene hoster deretter opp larveflukes sammen med slim, og tiltrekker seg maur som får i seg larvene, og fortsetter syklusen.

Tidligere laboratoriestudier av en av forskerne, Brian Lund Fredensborg, hadde vist at infiserte maur var mindre sannsynlige for å bite et blad under varmere temperaturer. For å undersøke dette ytterligere, observerte forskerne infiserte maur i naturen mens de overvåket temperatur og fuktighet. Resultatene bekreftet laboratoriefunnene, og viste at infiserte maur var mer sannsynlig å feste seg til toppen av gresstråene i kjøligere temperaturer og frigjøre bittet når temperaturen steg.

Å forstå hvordan parasitter manipulerer vertene sine er avgjørende for å forstå biologisk mangfold og de intrikate forholdene mellom arter. Denne forskningen fremhever betydningen av temperatur for å utløse slike manipulasjoner og gir ny innsikt i oppførselen til parasitterte maur i deres naturlige habitater.

Definisjoner:

– Lancet-leverflagg: En parasittisk orm som infiserer ulike verter, inkludert snegler, maur og beitende pattedyr.

– Parasittisme: Et forhold mellom to organismer hvor den ene drar fordeler på bekostning av den andre.

– Behavioral Ecology: Et vitenskapelig tidsskrift som publiserer forskning på atferden til dyr i forhold til deres miljø.

Kilde: Københavns Universitet