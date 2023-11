Ny artikkel: Potensialet for reproduksjon i verdensrommet utforsket gjennom embryostudier

Forskere fra University of Yamanashis Advanced Biotechnology Center og Japan Aerospace Space Agency (JAXA) har utført en banebrytende studie på den internasjonale romstasjonen (ISS), som avslører potensialet for menneskelig reproduksjon i verdensrommet. Tidligere utført forskning involverte vekst av museembryoer i mikrogravitasjonsmiljøet på ISS, noe som ga positive resultater.

I denne første studien av sitt slag ble frosne museembryoer fraktet til ISS ombord på en rakett i august 2021. Da de nådde stasjonen, ble embryoene tint opp ved hjelp av en spesialisert enhet og plassert under passende forhold for utvikling. Forbløffende nok vokste embryoene normalt over en fire-dagers periode, og utviklet seg til blastocyster, som er vitale celler som senere utvikler seg til både fosteret og morkaken.

Analyse utført på blastocystene etter at de kom tilbake til jorden, viste ingen signifikante endringer i DNA og genene, noe som forsterket forestillingen om at mikrogravitasjon ikke har en vesentlig innvirkning på den normale utviklingen av pattedyrembryoer. Disse banebrytende funnene ble beskrevet i det vitenskapelige tidsskriftet iScience, og fremhevet muligheten for at pattedyrs liv kan overleve og trives i verdensrommet.

Representanter fra University of Yamanashi og det nasjonale forskningsinstituttet Riken uttrykte i fellesskap sin begeistring og uttalte at denne studien er den første som demonstrerer potensialet for pattedyr til å trives i verdensrommet. Den vellykkede dyrkingen av pattedyrembryoer i tidlig stadium i hele mikrogravitasjonsmiljøet til ISS baner vei for videre forskning, inkludert transplantasjon av blastocyster til mus. Dette trinnet tar sikte på å verifisere om friske fødsler forekommer og bekrefte levedyktigheten til disse embryoene.

Implikasjonene av denne forskningen strekker seg utover vitenskapelig nysgjerrighet. Ettersom romorganisasjoner, inkludert NASA, ser mot fremtidige oppdrag til Månen og Mars, blir det stadig mer relevant å forstå muligheten for reproduksjon i verdensrommet. Artemis-programmet, initiert av NASA, fokuserer på å sende mennesker tilbake til månen for å tilegne seg kritisk kunnskap for bærekraftig liv og kolonisering på andre himmellegemer. Til syvende og sist kan denne pågående forskningen bidra med viktig innsikt til langsiktig romutforskning og potensialet for menneskelig kolonisering i fremtiden.

