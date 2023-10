En ny "gigantisk" dinosaur avdekket i Spania

By

Forskere i Spania har nylig oppdaget en tidligere ukjent dinosaurart som levde for 122 millioner år siden. Dinosauren, kjent som Garumbatitan morellensis, var en planteeter med lang hals og anslås å ha målt mer enn 80 fot i lengde og vært over 30 fot høy. Ifølge paleontologene José Miguel Gasulla og Francisco Ortega fra Spanias nasjonale universitet for fjernundervisning, er Garumbatitan morellensis sannsynligvis en av de største dinosaurene som er registrert.

I en studie publisert i Zoological Journal of the Linnean Society, beskrev forskerne de anatomiske egenskapene til den nye dinosaurarten. Sauropoden hadde en lang hals, lang hale, lite hode og tykke, søylelignende ben. Dette settet med anatomiske egenskaper skiller Garumbatitan morellensis fra andre planteetende dinosaurer.

Oppdagelsen av denne nye dinosaurarten gir viktig innsikt i den evolusjonære historien til sauropoder i Europa. Pedro Mocho, en av studieforfatterne, uttalte at Garumbatitan er en av de største sauropodene som finnes i Nedre kritt i Europa. De godt bevarte restene av denne dinosauren bidrar med verdifull informasjon om de tidlige medlemmene av en sauropod-gruppe kalt Somphospondyli, som var den eneste sauropod-gruppen til stede på den iberiske halvøy før masseutryddelsen av ikke-avianske dinosaurer.

Forskerne tror at studiet av Garumbatitan morellensis vil kaste lys over den første utviklingen av denne sauropodgruppen. Ved å rekonstruere levningene håper forskerne å få en bedre forståelse av egenskapene og oppførselen til disse eldgamle gigantene.

