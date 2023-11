The Changing Landscape: Gender Disparities in Science

By

En fersk studie publisert i PLOS Biology avslører at mens kjønnsubalanser vedvarer i det vitenskapelige samfunnet, er det tegn på fremgang. Ledet av John Ioannidis fra Stanford Universitys Meta-Research Innovation Center, analyserte studien data fra Scopus-databasen, som omfatter 5.8 millioner forfattere på tvers av alle vitenskapelige disipliner.

Historisk sett har menn dominert vitenskapsfeltet, med betydelige forskjeller i representasjon. Studien fant imidlertid at kjønnsforskjellen minker, om enn sakte. Blant alle forfattere er menn fortsatt 1.88 ganger høyere enn kvinner, men dette tallet har gått ned fra 3.93 ganger for forfattere før 1992 til 1.36 ganger for forfattere etter 2011.

Interessant nok fokuserte analysen også på toppsiterte forfattere, som representerer de mest innflytelsesrike stemmene på sine respektive felt. Blant denne eksklusive gruppen fortsetter menn å overgå kvinner med 3.21 ganger, en nedgang fra 6.41 ganger for seniorforfattere til 2.28 ganger for de som begynte å publisere etter 2011.

Funnene fremhever ytterligere heterogeniteten på tvers av vitenskapelige disipliner, med varierende nivåer av kjønnsrepresentasjon blant toppsiterte forfattere. Faktisk viste bare 18 % av vitenskapelige underfelt innen den yngste gruppen av forfattere lik eller større representasjon av kvinner som toppsiterte forfattere.

Studien undersøkte også kjønnsubalanser i høyinntektsland kontra andre nasjoner. Mens kjønnsubalanser avtok over tid i begge grupper, viste land utenfor høyinntektsnasjoner liten forbedring når det gjelder kjønnsforskjeller blant toppsiterte forfattere.

I tillegg viste en nærmere undersøkelse at mens kvinner utgjorde en betydelig andel av den yngste gruppen av forfattere, forble deres progresjon til full professorat sjelden. Dette tyder på behovet for forbedringer i forfremmelsesveier for talentfulle forskere, uavhengig av kjønn.

Oppsummert illustrerer studien fremgangen som er gjort med å redusere kjønnsforskjeller innen vitenskapelig forfatterskap, men erkjenner at det fortsatt er betydelig rom for forbedringer. Arbeidet med å adressere disse ubalansene må fortsette for å skape et mer inkluderende og rettferdig vitenskapelig samfunn.

