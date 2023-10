Ny oppdagelse: Se den spektakulære måneformørkelsen i Saudi-Arabia

Gjør deg klar for et fantastisk fenomen! Denne lørdagskvelden får folk over hele kongeriket Saudi-Arabia en skikkelig godbit – en delvis måneformørkelse. Jeddah Astronomy Society har bekreftet at formørkelsen vil være synlig fra alle deler av landet.

Majid Abu Zahra, president for samfunnet, avslørte at måneformørkelsen vil inntreffe når månen kommer inn i jordens skygge nøyaktig klokken 10:35. Denne himmelbegivenheten vil fengsle tilskuere med sin fantastiske visning, ettersom alle faser av formørkelsen vil være synlig i himmelen i Saudi-Arabia, så vel som i regioner over hele den arabiske verden, Europa, Afrika, Asia og Australia. Fra start til slutt vil den delvise formørkelsen strekke seg over en imponerende varighet på én time og 17 minutter, og finner sted mellom 10:35 og 11:52 saudisk tid.

En måneformørkelse inntreffer når jorden kommer mellom solen og månen, og hindrer sollys i å nå måneoverflaten. Selv om denne kommende begivenheten er en delvis måneformørkelse, hvor bare et fragment av jordens skygge vil dekke månen, lover det å bli et fryktinngytende skue.

Den ivrig etterlengtede toppen av formørkelsen vil inntreffe omtrent klokken 11:14. Gjør deg klar mens månen grasiøst reiser over jordens skygge fra vest til øst, og når sitt høydepunkt.

Det som virkelig er bemerkelsesverdig med en måneformørkelse er at den kan observeres direkte uten behov for beskyttelsesbriller – en sterk kontrast til solformørkelser. Så sørg for å merke av i kalenderen og forberede deg på dette sjeldne og fascinerende månefenomenet.

FAQ:

Spørsmål: Hva er en måneformørkelse?

A: En måneformørkelse skjer når jorden kommer mellom solen og månen, og blokkerer sollys fra å nå måneoverflaten.

Spørsmål: Kan måneformørkelsen sees fra utenfor Saudi-Arabia?

A: Ja, den delvise måneformørkelsen vil være synlig ikke bare i Saudi-Arabia, men også i den arabiske verden, Europa, Afrika, Asia og Australia.

Spørsmål: Trenger du noe spesielt utstyr for å se en måneformørkelse?

A: Nei, en måneformørkelse kan observeres direkte uten behov for beskyttelsesbriller.