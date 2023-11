Månens formasjon: Et glimt inn i jordens eldgamle fortid

Nyere forskning publisert i Geochemical Perspectives Letters har kastet nytt lys over dannelsen av jordens måne. Ved å analysere krystaller brakt tilbake fra månen av Apollo 17-astronauter, har forskere fastslått at månen er minst 4.46 milliarder år gammel - omtrent 40 millioner år eldre enn tidligere antatt.

Studiens hovedforfatter, Jennika Greer fra University of Glasgow, forklarer at forskerteamet ble kontaktet av Bidong Zhang og Audrey Bouvier for å få en nanoskalaforståelse av måneprøvene. Ved å undersøke bittesmå krystaller som utviklet seg for milliarder av år siden, var forskerne i stand til å bestemme Månens dannelsesdato mer nøyaktig enn noen gang før.

Da en enorm asteroide kolliderte med Jorden i de tidlige stadiene av solsystemets dannelse, fikk det bergarten som senere skulle bli Månens overflate til å smelte. Dette betydde at zirkonkrystaller, som dannes under spesifikke forhold, ikke kunne ha eksistert på Månens smeltede overflate. Eventuelle krystaller som finnes på Månen i dag må ha utviklet seg etter at dette månens magmahav ble avkjølt.

Ved å bruke en teknikk kalt atomsondetomografi, var forskerne i stand til å analysere zirkonkrystallene atom for atom. Denne undersøkelsen avslørte antall atomer som hadde gjennomgått radioaktivt forfall i krystallene. Ved å studere forholdet mellom forskjellige isotoper av bly, beregnet forskerne at Månens alder er omtrent 4.46 milliarder år.

Å forstå Månens alder er avgjørende siden den spiller en viktig rolle i planetsystemet vårt. Det stabiliserer jordens rotasjonsakse, skaper tidevannet og bestemmer varigheten av våre dager. Uten månen ville livet på jorden vært drastisk annerledes. Denne nye forskningen fungerer som en verdifull del av puslespillet i vår søken etter å bedre forstå historien til vår naturlige verden.

FAQ:

Spørsmål: Hvor gammel er månen?

A: Månen antas å være minst 4.46 milliarder år gammel, ifølge nyere forskning.

Spørsmål: Hvordan ble månens alder bestemt?

A: Forskere analyserte zirkonkrystaller fra måneprøver ved å bruke en teknikk kalt atomsondetomografi, som tillot dem å undersøke krystallene atom for atom og bestemme deres radioaktive forfall.

Spørsmål: Hvorfor er det viktig å vite månens alder?

A: Månen spiller en avgjørende rolle i å stabilisere jordens rotasjonsakse, bestemme tidevannet vårt og påvirke lengden på dagene våre. Å forstå dens alder hjelper oss å bedre forstå historien og utviklingen til planeten vår.