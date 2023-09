Virkningen av urban støy på pied tamarin-aper og deres kommunikasjon

By

En fersk studie utført av forskere fra Universidade Federal do Amazonas og Anglia Ruskin University (ARU) har avslørt hvordan kritisk truede pied tamarin-aper tilpasser kommunikasjonsteknikkene sine som svar på menneskeskapt støyforurensning. Disse apene, hjemmehørende i et lite område i det sentrale Brasil, er først og fremst avhengig av vokale samtaler og duftmarkeringer for å kommunisere, men står nå overfor utfordringen med å tilpasse seg urbane miljøer.

Forskerteamet gjennomførte observasjoner på ni grupper av ville tamariner, og sporet oppførselen deres i en periode på 10 dager. Hovedkilden til menneskeskapt støy i deres habitat var veitrafikk, men støy fra fly, parkbesøkende og militære operasjoner bidro også til det generelle støynivået.

Studien oppdaget en sammenheng mellom økningen i bystøy og hyppigheten av duftmarkeringer blant apene. Ettersom vokalkommunikasjonen deres hindres av støyen, er apene mer avhengige av duftmarkeringer for å formidle budskap.

Pied tamariner bruker forskjellige duftmarkeringer til forskjellige formål, inkludert territoriell og reproduktiv informasjon. Denne evolusjonære tilpasningen lar dem kommunisere over en lengre periode. Imidlertid er det kanskje ikke like effektivt som vokale samtaler, spesielt ettersom habitatet deres blir fragmentert på grunn av urbanisering.

Dr. Jacob Dunn, førsteamanuensis i evolusjonsbiologi ved ARU, understreket at menneskelige aktiviteter har betydelig endret det akustiske landskapet som mange arter opprinnelig var tilpasset. Økningen i duftmarkering blant de pied tamariner antas å være en fleksibel tilpasning til disse endringene i miljøet.

Denne forskningen kaster lys over atferdsendringene til dyr i urbane miljøer og fremhever de potensielle utfordringene som kritisk truede arter som den pied tamarin står overfor. Ytterligere studier er nødvendige for å forstå hvordan bystøy påvirker andre aspekter av deres oppførsel og generelle overlevelse.

kilder:

– Studie utført av forskere fra Universidade Federal do Amazonas og Anglia Ruskin University (ARU)

– Publisert i tidsskriftet Ethology Ecology & Evolution

– Finansiering gitt av National Geographic Society, Rufford Foundation, Primate Action Fund og International Primatology Society