Aper øker bruken av duftmarkeringer for å kompensere for menneskelig støyforurensning

En ny studie har funnet at tamariner øker bruken av duftmerker for å kompensere for menneskelig støyforurensning. Pied tamarin er en primatart som finnes i det sentrale Brasil, men dens habitat blir stadig mer inngrepet av urbane miljøer. Studien, utført av forskere fra Universidade Federal do Amazonas og Anglia Ruskin University, brukte radiosporing for å observere oppførselen til ni separate grupper av ville tamariner. Forskerne fant at frekvensen av duftmarkering økte i takt med støynivåer forårsaket av veitrafikk, fly, parkbesøkende og militær aktivitet. Dette tyder på at apene stoler mer på duftmerking når vokalkommunikasjonen deres blir mindre effektiv på grunn av menneskelig støy.

Kommunikasjon er avgjørende for overlevelsen til en art, og pied tamariner bruker duftmerking for å formidle reproduktiv og territoriell informasjon. Studiens hovedforfatter, Tainara Sobroza, forklarer at mange arter er avhengige av akustiske signaler for viktig informasjon, som tiltrekning av ektefeller, søking og rovdyrvarsler. Forskningen indikerer at urbanisering og økt støynivå påvirker tamarinenes kommunikasjon. Etter hvert som det urbane landskapet griper lenger inn i deres territorium, blir duftmarkering mer utbredt som et kommunikasjonsmiddel.

Medforfatter Dr. Jacob Dunn bemerker at mennesker har introdusert ytterligere stimuli til dyrenes lydlandskap, og overdøver naturlige lyder. Den økte bruken av duftmerking av pied tamariner blir sett på som en fleksibel respons på denne miljøendringen. Men i motsetning til vokale samtaler, er duftmarkeringer ikke effektive for langdistansekommunikasjon. Ettersom tamarinenes habitat blir mer fragmentert og grupper som blir mer isolerte, kan denne tilpasningen ha en skadelig innvirkning på en art som allerede er i kritisk truet status.

Samlet sett fremhever studien måtene dyr tilpasser oppførselen sin på som svar på menneskeinduserte endringer i miljøet. Å forstå disse tilpasningene er avgjørende for bevaringsarbeid og for å sikre overlevelse av truede arter.

kilde:

– Tainara V. Sobroza et al., Øker pied tamariner duftmerking som svar på bystøy?, Ethology Ecology & Evolution