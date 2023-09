De potensielle fordelene ved molekylær hydrogen (H2) terapi i humanmedisin

Området for molekylær hydrogen (H2) terapi, selv om det er relativt ukjent for publikum, får oppmerksomhet som en potensiell tilnærming til behandling av ulike menneskers helsetilstander. Molecular Hydrogen Institute (MHI), en ideell organisasjon dedikert til vitenskapelig forskning, gir informasjon om det terapeutiske potensialet til H2-terapi. Mens forskningen på dette feltet fortsatt er i tidlig fase, er det publisert over 1,000 artikler om emnet, primært med fokus på cellekulturer og dyremodeller. Imidlertid er det nødvendig med mer omfattende forsøk på mennesker for å bekrefte dens effektivitet i medisinsk praksis.

I følge fagfellevurdert forskning viser H2-terapi lovende når det gjelder å bekjempe de 10 dødeligste sykdommene identifisert av American Center for Disease Control. Det har også vist terapeutisk potensial i over 170 sykdomsmodeller, som påvirker forskjellige organer i kroppen, uten å forårsake kroniske toksiske bivirkninger. Det er viktig at terapien er sertifisert som trygg av US Food and Drug Administration.

Utvalget av tilstander som kan ha nytte av H2-terapi er omfattende, inkludert metabolsk syndrom, diabetes, Parkinsons sykdom, revmatoid artritt, sårheling, kognitiv svikt og atletisk ytelse, blant andre. Interessant nok produserer bakteriene som bor i menneskets tarm naturlig hydrogen, som har kjente gunstige effekter på helsen.

Hydrogen eksisterer i form av molekylær hydrogengass (H2), hvor to hydrogenatomer er bundet sammen. I H2-terapi blir hydrogen generert gjennom elektrolyse vanligvis administrert gjennom innånding eller drikking. Hydrogenmolekyler, på grunn av deres lille størrelse og upolaritet, kan lett trenge inn i kroppsceller og utøve sine effekter på ulike subcellulære rom.

En av de foreslåtte mekanismene som H2 utøver sine fordeler gjennom, er dens rolle som en selektiv antioksidant. Forskning utført i 2007 viste at administrering av hydrogengass til rotter som opplever stressskader hadde terapeutiske effekter ved å redusere oksidativt stress. Oksidativt stress oppstår når frie radikaler, svært reaktive molekyler med uparrede elektroner, forårsaker skade på essensielle cellulære komponenter. H2 kan nøytralisere disse farlige frie radikalene, og forhindre cellulær skade og dysfunksjon.

Mens ytterligere forskning er nødvendig for å fullt ut forstå anvendelsene av H2-terapi i humanmedisin, tyder tidlige studier på potensialet til å lindre et bredt spekter av menneskelige plager. H2 Clinic i Bishopstown, Cork, etablert av osteopat Noel O'Connor, har rapportert gunstige resultater ved tilstander som revmatoid artritt, nevropati, allergier, kroniske hudsykdommer og langvarig Covid. Det er imidlertid viktig å merke seg at H2-behandling ikke er en garantert løsning, da 27 prosent av pasientene rapporterte liten eller ingen fordel.

Avslutningsvis lover H2-terapi som en potensiell behandlingstilnærming for ulike menneskelige helsetilstander. Fortsatt forskning og kliniske utprøvinger er nødvendig for å bestemme dens nøyaktige nytte og optimalisere bruken i medisinsk praksis.

