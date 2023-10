Månen: En lovende destinasjon for radioastronomiforskning

Astronomer har lenge vært ivrige etter å studere universets "mørke tidsalder", en periode som begynte omtrent 380,000 XNUMX år etter Big Bang. I løpet av denne tiden ble universet fylt med nøytralt hydrogen, byggesteinene til de første stjernene og galaksene. De første stjernene ble til slutt dannet til galakser, og deres stråling ioniserte det nøytrale hydrogenet, noe som førte til perioden kjent som Cosmic Dawn eller Reionization Epoch.

Dessverre har det vært utfordrende å studere denne perioden på grunn av begrensede lyskilder. De eneste synlige lyskildene fra denne tiden er relikviestrålingen fra Big Bang (kosmisk mikrobølgebakgrunn) og fotonene som frigjøres når nøytralt hydrogen ble dannet. Imidlertid er disse signalene vanskelige å observere fra jorden på grunn av atmosfærisk interferens og radiointerferens forårsaket av terrestriske kilder.

For å overvinne disse hindringene, vender forskere seg til Månen som et potensielt sted for radioastronomiforskning. Månen tilbyr et "radiostille" miljø på den andre siden, fri for forstyrrelser fra jorden. Dette unike miljøet ville tillate sensitive radioantenner å oppdage stråling fra den mørke middelalderen og gjøre observasjoner i et frekvensområde som aldri før var mulig.

Et stifinnerprosjekt kjent som Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night (LuSEE-Night), planlagt lansert innen 2025, tar sikte på å teste gjennomførbarheten av radioastronomi på Månen. LuSEE-Night er et samarbeid mellom NASA og Department of Energy, med partnere fra Lawrence Berkeley National Laboratory, Brookhaven National Laboratory, UC Berkeley og University of Minnesota.

Eksperimentet vil inkludere antenner som måler seks meter i lengde og vil stole på en relésatellitt for dataoverføring, da direkte kommunikasjon ikke er mulig fra Månens andre side. De ekstreme temperaturforskjellene mellom dag og natt på Månens sørlige polarområde, som når så høyt som 120 °C (250 °F) om dagen og så lavt som -173 °C (-280 °F) om natten, utgjør ytterligere utfordringer for oppdraget.

Hvis det lykkes, kan månens radioobservatorier revolusjonere vår forståelse av det tidlige universet og åpne for nye muligheter for vitenskapelig forskning. Disse observatoriene ville gi en unik mulighet til å studere den mørke middelalderen og spore utviklingen av kosmiske strukturer fra tidenes begynnelse.

kilder:

– Månen vil bli et populært reisemål for romprogrammer over hele verden i de kommende årene.

– Artemis III-oppdraget vil lande de første astronautene på månens overflate innen 2025.

– Flere romorganisasjoner vil sende astronauter til månen som en del av Artemis-avtalen.

– Måneanlegg vil muliggjøre vitenskapelig forskning som ikke er mulig på jorden eller i jordbane.

– Radioastronomi på den andre siden av månen ville være fri for jordbasert interferens.

– LuSEE-Night-prosjektet har som mål å observere stråling fra den mørke middelalderen på månen.

– Månens miljø byr på utfordringer for månens radioobservatorier.

– Vellykkede måneradioobservatorier kan revolusjonere vår forståelse av det tidlige universet.