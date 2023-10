En ny universell naturlov: Evolusjon gjelder alle komplekse systemer

Et team av forskere og filosofer har introdusert et banebrytende konsept de kaller «en manglende naturlov». De hevder at evolusjon ikke er begrenset til biologisk liv, men er en grunnleggende prosess som gjelder for alle komplekse systemer i universet, fra himmellegemer til atomstrukturer. Teamet foreslår "Law of Increasing Functional Information", som sier at ethvert system, levende eller ikke-levende, vil utvikle seg hvis forskjellige konfigurasjoner gjennomgår valg basert på funksjonalitet.

Forskerne identifiserer tre definerende kjennetegn ved utviklende systemer: mangfold av komponenter, mangfold av arrangementer og valg for funksjon. De antyder at disse egenskapene er felles for komplekse utviklende systemer på tvers av forskjellige felt.

Nøkkelen til denne universelle naturloven ligger i konseptet "utvalg for funksjon." Forskerne utvider Darwins teori om naturlig utvalg, og kategoriserer funksjon i tre forskjellige typer: stabilitet, dynamisk utholdenhet og nyhet. Funksjon er ikke lenger begrenset til overlevelsesegenskaper, men inkluderer attributter som bidrar til et systems pågående eksistens, diversifisering og kompleksitet.

Studien illustrerer denne teorien med eksempler fra både biologiske og ikke-biologiske sammenhenger. Den fremhever livets evolusjonære reise på jorden, fra fremveksten av fotosyntese til utviklingen av kompleks atferd. Imidlertid strekker begrepet evolusjon seg utover organisk liv. Mineralriket, for eksempel, viser sin egen evolusjonsvei, der enkle mineralkonfigurasjoner har gitt opphav til stadig mer komplekse over tid.

Videre representerer stjerner i seg selv et evolusjonært vidunder ved å smi tyngre grunnstoffer, noe som bidrar til universets kjemiske mangfold og kompleksitet.

Forskningen understreker at darwinistisk evolusjon er et spesielt tilfelle innenfor dette bredere naturfenomenet. Det antyder at prinsippene som driver mangfoldet av liv på jorden også gjelder for livløse systemer.

Denne studien, publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences, er en samarbeidsinnsats som involverer forskere fra ulike disipliner. Ved å erkjenne den universelle tendensen til komplekse systemer til å generere nyhet, stabilitet og dynamisk utholdenhet, redefinerer denne forskningen vår forståelse av evolusjon som en iboende egenskap ved vårt stadig utviklende univers.

