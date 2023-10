Mirion Technologies bidrar til NASAs Psyche Mission

By

Mirion Technologies, en ledende leverandør av strålesikkerhetsløsninger, har annonsert sitt bidrag til NASAs Psyche-oppdrag. Oppdraget, ledet av NASAs Jet Propulsion Laboratory, har som mål å utforske asteroiden Psyche, som antas å være hovedsakelig sammensatt av metallisk jern og nikkel.

Mirion har levert en spesialisert høyrent germanium (HPGe) gammastråledeteksjonskomponent som vil spille en sentral rolle i å låse opp mysteriene til asteroiden. Gammastråledetektoren er utstyrt med avanserte sansefunksjoner, som muliggjør nøyaktige målinger av gammastråling som kommer fra asteroiden.

Denne komponenten er ikke bare avgjørende for oppdragets vitenskapelige mål, men har også betydelige anvendelser på jorden. Germaniumdetektorer, kjent for sin enestående følsomhet for gammastråling, finner utstrakt bruk innen felt som kjernefysikk, miljøovervåking og forskningsapplikasjoner. De muliggjør økt nøyaktighet ved detektering og analyse av strålingskilder, og sikrer sikkerheten og effektiviteten til ulike prosesser.

Mirions engasjement i Psyche-oppdraget gjenspeiler deres lange historie med å bidra til romutforskning og forskning. Selskapet er spent på de potensielle funnene som kan oppstå fra deres bidrag.

Mirion Technologies er en global leder innen strålingssikkerhet, vitenskap og medisin. De gir utprøvde strålesikkerhetsteknologier for viktig arbeid innenfor forsknings- og utviklingslaboratorier, kritiske kjernefysiske anlegg og helsemiljøer. Mirion har hovedkontor i Atlanta, og opererer i 12 land og sysselsetter omtrent 2,700 personer.

For mer informasjon om Mirions muligheter og bidrag til romutforskning, besøk mirion.com/space.

Kilde: Mirion Technologies