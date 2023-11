Å låse opp potensialet til utenomjordisk gruvedrift for romutforskning

Utenomjordisk gruvedrift og metallbehandling blir stadig viktigere for fremtiden for romutforskning. En fersk studie publisert i Scientific Reports av Rodolfo Marin Rivera og et team av forskere innen materialvitenskap har gjort betydelige fremskritt på dette feltet. Ved å bruke et dypt eutektisk løsningsmiddel, gjennomførte teamet vellykket katalytisk oppløsning av metaller fra meteorittproxyer til metallrike asteroider.

Dype eutektiske løsningsmidler er avgjørende for utenomjordisk gruvedrift fordi de kan designes med lavt damptrykk og kan lages av organiske avfallsprodukter fra utenomjordiske bosetninger. Disse løsningsmidlene gir et middel til å trekke ut metaller fra himmellegemer.

Teamet fokuserte på å studere tre forskjellige typer meteoritter: to kondritter og en jernmeteoritt. Disse meteorittene inneholdt silikater med metallrike faser, inkludert native legeringer, sulfider og oksider. De mest tallrike metallbærende fasene i alle tre prøvene var metallisk jern-nikkel og troilitt.

For å løse opp metallene, utførte forskerne kjemiske mikroetsingseksperimenter ved å bruke et dypt eutektisk løsningsmiddel dannet ved å blande kolinklorid og etylenglykol. De brukte jod og jern(III)klorid som oksidasjonsmidler under forsøkene.

Implikasjonene av denne studien er enorme. Ved å lykkes med å trekke ut metaller fra asteroideproxyer, kan vi etablere levedyktige utenomjordiske metallekstraksjoner. Dette kan betydelig redusere masse-, kostnads- og miljøbegrensninger for fremtidige romoppdrag. I tillegg kan metallene som finnes i disse asteroidene, inkludert platinagruppemetaller, jern, nikkel og kobolt, gi verdifulle ressurser for å etablere menneskelige bosetninger i verdensrommet og på andre terrestriske kropper.

FAQ:

Spørsmål: Hva er et dypeutektisk løsningsmiddel?

A: Et dypeutektisk løsningsmiddel er en type løsningsmiddel som har et relativt lavt damptrykk og kan lages av organiske avfallsprodukter fra utenomjordiske bosetninger.

Spørsmål: Hvilke metaller ble funnet i meteorittprøvene?

A: Meteorittprøvene inneholdt metallisk jern-nikkel og troilitt som de mest tallrike metallbærende fasene.

Spørsmål: Hvordan kan utenomjordisk gruvedrift være til nytte for romutforskning?

A: Utenomjordisk gruvedrift kan gi en lokal kilde til materialer, redusere masse-, kostnads- og miljøbegrensninger ved romoppdrag, og muligens muliggjøre etablering av menneskelige bosetninger i verdensrommet eller på andre himmellegemer.

(Kilde: Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-023-44152-0)