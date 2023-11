Et glimt inn i Ganymedes oseaniske hemmeligheter: Junos siste funn

By

NASAs Juno-romfartøy har gjort en banebrytende oppdagelse på Ganymedes, Jupiters største måne, og kastet lys over de skjulte underverkene under dens iskalde ytre. Ved å bruke data fra Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), har forskere identifisert mineralsalter og organiske forbindelser på Ganymedes overflate, noe som ytterligere bekrefter eksistensen av et enormt indre hav.

Tidligere observasjoner fra andre NASA-oppdrag og European Southern Observatory's Very Large Telescope (VLT) antydet tilstedeværelsen av salter og organiske stoffer, men manglet den nødvendige romlige oppløsningen for en avgjørende avgjørelse. Men under den nære forbiflyvningen i juni 2021 fanget Junos JIRAM-instrument infrarøde bilder og spektre av månens overflate med enestående detaljer.

De høyoppløselige dataene som ble oppnådd under dette møtet avslørte de unike spektrale egenskapene til forskjellige ikke-vann-ismaterialer. Hydrert natriumklorid, ammoniumklorid, natriumbikarbonat og potensielt alifatiske aldehyder var blant nøkkelforbindelsene som ble oppdaget. Disse funnene gir verdifull innsikt i Ganymedes komposisjon og gir fristende ledetråder om dens geologiske historie.

"Vi fant den største overfloden av salter og organiske stoffer i mørke og lyse terreng på breddegrader beskyttet av magnetfeltet. Dette tyder på at vi ser restene av en saltlake fra dypt hav som nådde overflaten av denne frosne verden,» forklarte Scott Bolton, Junos hovedetterforsker fra Southwest Research Institute i San Antonio.

Denne oppdagelsen forbedrer ikke bare vår forståelse av Ganymedes komplekse kjemi, men legger også til den voksende mengden av bevis som støtter eksistensen av underjordiske hav i iskalde måner i hele solsystemet. Europa, en annen jovisk måne, antas også å huse et hav under den iskalde skorpen og har vært et hovedfokus for Junos undersøkelser.

Mens Juno fortsetter sitt oppdrag, forbereder den seg på et kommende møte med Io, en av Jupiters måner som feires for sin intense vulkanske aktivitet. Planlagt til 30. desember, vil denne nære forbikjøringen bringe romfartøyet innenfor bare 932 miles (1,500 kilometer) fra Ios eksplosive overflate. Innsikt oppnådd fra dette møtet er spent, ettersom de vil bidra til vår forståelse av flyktige prosesser i solsystemet.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva er JIRAM?

A: JIRAM står for Jovian InfraRed Auroral Mapper, et spektrometer ombord på NASAs Juno-romfartøy som samler inn infrarøde data for å studere sammensetningen av himmellegemer.

Spørsmål: Hva oppdaget Juno på Ganymedes?

A: Junos siste funn bekrefter tilstedeværelsen av mineralsalter og organiske forbindelser på Ganymedes overflate, og gir ytterligere bevis på månens skjulte indre hav.

Spørsmål: Hvilken annen måne planlegger Juno å utforske?

A: Juno forbereder seg på å studere Io, en av Jupiters måner kjent for sin vulkanske aktivitet. En nær forbiflyvning er planlagt til 30. desember 2023.

