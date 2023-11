Nye milepæler oppnådd ved konvokasjonen høsten 2023: feiring av pionerer innen vitenskap og kunst

Under høsten 2023-konvokasjonen som ble holdt på Place des Arts, gikk omtrent 1,000 studenter over Salle Wilfrid-Pelletier-scenen for å motta sine velfortjente grader. Universitetet benyttet anledningen til å anerkjenne fremragende individer for deres bemerkelsesverdige bidrag til vitenskap og kunst.

En slik person som ble hedret under morgenseremonien var MiMi Aung, som ble overrakt den prestisjetunge Doctor of Science, honoris causa. Aung, en banebrytende romingeniør, skrev historie mens hun jobbet ved NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL). Hun ledet etableringen og den vellykkede flyvningen av det første flyet noensinne for å oppnå drevet og kontrollert flyvning på en annen planet. Det banebrytende flyet kalt "Ingenuity" tok av i den tynne atmosfæren på Mars og forble i luften i imponerende 39 sekunder. Til sammenligning varte den første flyturen til Wright-brødrene på jorden bare i 12 sekunder. Aungs oppfinnsomhet har ført til over 60 vellykkede oppdrag for "Ingenuity" de siste par årene. For å utvide horisonten, begynte Aung nylig i Amazons Project Kuiper som direktør for teknisk programledelse, hvor hun har som mål å øke den globale bredbåndsinternetttilgangen gjennom et satellittnettverk i lav jordbane.

På ettermiddagskonvokasjonsseremonien hedret universitetet Robert Houle, en kunstner og McGill-utdannet, med den anerkjente tittelen Doctor of Laws, honoris causa. Houles reise som overlevende på en boligskole førte til at han fant trøst og uttrykke seg gjennom maleri og tegning. I løpet av de siste fem tiårene har han utviklet seg til å bli en av de fremtredende skikkelsene i kanadisk samtidskunst. Houle har viet livet sitt til å gå inn for anerkjennelse av urfolkskunstnere og etablere urfolksledelse innenfor akademiske og kulturelle institusjoner. Spesielt ble han den første kuratoren for moderne urfolkskunst ved Canadian Museum of Civilization og var også den første professoren i urfolksstudier ved Ontario College of Art and Design. Houles eksepsjonelle bidrag til kanadisk kunst har gitt ham en rekke utmerkelser, inkludert Janet Braide Memorial Award for Excellence in Canadian Art History, som han har vunnet to ganger.

Høstkonvokasjonen 2023 feiret prestasjonene til disse bemerkelsesverdige personene som har flyttet grensene for vitenskap og kunst. Deres virkningsfulle bidrag vil utvilsomt inspirere fremtidige generasjoner til å nå nye høyder og skape varige arv av sine egne.

FAQ

Hva er honoris causa?

Honoris causa er et latinsk begrep som brukes for å indikere en æresgrad tildelt av et universitet eller institusjon uten at mottakeren har fullført de vanlige akademiske kravene.

Hvem er MiMi Aung?

MiMi Aung er en banebrytende romingeniør som ledet etableringen og flyvningen av det første flyet noensinne, kalt "Ingenuity", for å oppnå drevet og kontrollert flyging på en annen planet.

Hvem er Robert Houle?

Robert Houle er en kunstner, overlevende fra boligskoler og fremtredende skikkelse innen kanadisk samtidskunst. Han er kjent for sin utrettelige talsmann for urfolkskunstnere og ledelse innen akademiske og kulturelle institusjoner.