Melkeveiens supermassive svarte hull funnet å spinne med forbløffende hastighet: ny studie

Melkeveisgalaksen vår, hjem til milliarder av stjerner og planeter, styres av en mystisk enhet i sentrum – et supermassivt svart hull. Nyere vitenskapelig forskning har avslørt en forbløffende åpenbaring: denne kosmiske giganten snurrer i en forbløffende rask hastighet. Mens sorte hull lenge har vært kjent for å ha en maksimal rotasjonshastighet, kaster denne siste studien lys over den eksepsjonelle hastigheten som vårt galaktiske sorte hull virvler med.

For å forstå omfanget av denne oppdagelsen, er det viktig å forstå den underliggende dynamikken. Når vi står på jordens overflate, er ikke vekten vår utelukkende diktert av tyngdekraften, men også påvirket av sentrifugalkraften som genereres av planetens rotasjon. Kombinasjonen av disse motstridende kreftene holder oss på jordet. Interessant nok resulterer tilstedeværelsen av sentrifugalkraft i en variasjon av vekt over jordens overflate. Ved ekvator er vekten vår litt lavere enn ved polene, med en forskjell på cirka 0.3 prosent.

Dette konseptet strekker seg til roterende himmellegemer, inkludert svarte hull. Mens sorte hull mangler en håndgripelig overflate, viser de en maksimal rotasjonshastighet, analog med planetene. Deres enorme gravitasjonskraft forvrenger romtidens struktur som omgir dem, et fenomen kvantifisert som det sorte hullets spinn i Einsteins ligning for generell relativitet. Dette spinnet er representert av en egenskap betegnet som 'a', fra 0 (minste spinn) til 1 (maksimalt spinn).

I samsvar med en fersk rapport fra ScienceAlert, tok et dedikert team av forskere i gang en grundig analyse av radio- og røntgenobservasjoner for å estimere spinnene til vårt galaktiske sorte hull. Funnene avslørte at 'a'-verdien faller mellom et forbløffende område på 0.84 og 0.96, og nærmer seg toppen av maksimalt spinn. Dette antyder at det supermassive sorte hullet i hjertet av vår Melkeveisgalakse har en ekstraordinær rotasjonshastighet, som fengsler forskere over hele verden.

FAQ:

Spørsmål: Hva er et sort hull?

A: Et svart hull er et område i rommet med en gravitasjonskraft så intens at ingenting, ikke engang lys, kan unnslippe grepet.

Spørsmål: Hva er spinnet til et sort hull?

A: Spinnene til et sort hull refererer til rotasjonshastigheten og er definert av forvrengningen det skaper i romtidsstoffet som omgir det.

Spørsmål: Hvordan måles spinnet til et sort hull?

A: Spinnet til et sort hull estimeres gjennom detaljert analyse av radio- og røntgenobservasjoner.

Spørsmål: Hva er betydningen av det supermassive sorte hullets spinn i Melkeveien?

A: Å forstå spinnet til det supermassive sorte hullet i sentrum av galaksen vår gir verdifull innsikt i dynamikken og utviklingen til galakser som helhet.

Kilder: ScienceAlert