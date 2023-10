James Webb-romteleskopet avslører utbredelsen av diskgalakser i det tidlige universet

Et internasjonalt team av forskere, inkludert forskere fra University of Manchester og University of Victoria, har gjort en banebrytende oppdagelse ved hjelp av romteleskopet James Webb. Forskningen deres har avslørt at galakser som ligner vår egen Melkevei er dominerende i hele universet og er mye mer vanlige enn tidligere antatt. Teamets funn utfordrer eksisterende teorier om dannelsen og utviklingen av galakser.

Publisert i The Astrophysical Journal, den fagfellevurderte studien indikerer at diskgalakser, som tidligere ble antatt å være sjeldne i det tidlige universet, faktisk er 10 ganger mer utbredt i løpet av denne tidsperioden. Det ble lenge antatt at disse nydannede galaksene ikke hadde noen merkbare strukturer som spiralarmer, stenger eller ringer før minst seks milliarder år etter Big Bang. Den nye forskningen tyder imidlertid på at disse funksjonene kunne ha dukket opp så tidlig som 3.7 milliarder år etter universets fødsel.

Studien, som klassifiserte nærmere 4,000 galakser fra det tidlige universet, kategoriserte dem basert på form og struktur. Teamet fant ut at prøvesettet besto av diskgalakser, punktkilder og sfæroider. Galakser i sistnevnte gruppe viste tegn til sammenslåing med andre galakser og utbrudd av stjernedannelse, noe som indikerer en strukturert natur.

Oppdagelsen utfordrer eksisterende teorier om galaksedannelse og evolusjon de siste 10 milliarder årene. Christopher Conselice, en astronomiprofessor ved University of Manchester og medforfatter av studien, uttalte at astronomer nå må revurdere sin forståelse av den tidlige utviklingen av galakser.

Hovedforfatter Leonardo Ferreira fra University of Victoria fremhevet betydningen av James Webb-romteleskopet i denne forskningen, og uttalte at dets evne til å finne så mange diskgalakser i det tidlige universet demonstrerer instrumentets kraft og indikerer at galaksestrukturer ble dannet mye tidligere enn tidligere. trodde.

Denne banebrytende studien baner vei for nye ideer og teorier om utviklingen av galakser gjennom universets historie.

kilder:

- University of Manchester

– The Astrophysical Journal