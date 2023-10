Forskere studerer implikasjoner av tidsvarierende bølgemekanikk

Forskere fra Tammerfors universitet og Universitetet i Øst-Finland har utført en studie om tidsvarierende bølgemekanikk i fotonikk. De hadde som mål å definere hvordan tidsvarierende medier påvirker bølgefenomener og undersøkte modifikasjonene som ble gjort i standardbølgeligningen når hastigheten til en bølge ikke er konstant. Teamet utviklet en akselererende bølgeligning som sto for endringer i hastigheten til en bølge over tid.

Til å begynne med møtte forskerne utfordringer når de løste ligningen, men de innså at oppførselen til løsningen lignet på relativistiske fenomener. De fant at en konstant referansehastighet, for eksempel lysets vakuumhastighet, var nødvendig for å produsere løsninger som stemte overens med forventet oppførsel. Denne forskningen førte til oppdagelsen av "tidens pil", som etablerer en veldefinert tidsretning når det gjelder akselererende bølger. Forskerne observerte at ligningen med akselererende bølger bare tillot løsninger der tiden flyter fremover, men ikke bakover.

Videre undersøkte studien bevaring av energi og momentum i kontinuerlige bølger på tvers av grensesnitt. Bevaring av momentum i lys har vært gjenstand for debatt kjent som Abraham-Minkowski-kontroversen. Gjennom sin forskning fastslo forskerne at relativistiske effekter spiller en rolle i å bevare bølgemomentet. De tilskrev illusjonen om ikke-konservering til lengdesammentrekning forårsaket av tidsutvidelse opplevd av bølgen inne i et materiell medium.

Den akselererende bølgeligningen har brede anvendelser og kan brukes i analytisk modellering av kontinuerlige bølger, selv i tidsvarierende materialer. Det lar forskerne utforske scenarier som tidligere kun kunne løses numerisk. Et slikt scenario involverer en uordnet fotonisk tidskrystall, et hypotetisk stoff der bølger bremser eksponentielt mens de får energi. Teamets formalisme viste at endringen i energi i disse tilfellene skyldes den buede romtiden som bølgen opplever.

Denne studien bidrar til å fremme forståelsen av tidsvarierende medier og deres innvirkning på bølgefenomener. Den fremhever også de grunnleggende egenskapene til naturen, inkludert den faste tidsretningen og bevaring av momentum i bølger. Videre forskning på dette feltet kan føre til betydelige innovasjoner innen fotonikk og utover.

