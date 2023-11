Arkeologisk funn avslører eldgamle mennesker hadde sko i Sør-Afrika

Arkeologer har nylig gjort en banebrytende oppdagelse på Sør-Afrikas Cape Coast som utfordrer vår forståelse av tidlige menneskelige teknologiske fremskritt. Funnene tyder på at eldgamle mennesker kan ha brukt sko i middelsteinalderen, en periode også kjent som den mesolitiske perioden i afrikansk forhistorie. Denne oppdagelsen, som dateres tilbake mellom 75,000 150,000 og XNUMX XNUMX år siden, peker på muligheten for at gamle mennesker hadde større kognitiv kompleksitet enn tidligere antatt.

De tidligste kjente skoene, ifølge tidligere arkeologiske funn, dateres bare rundt 6,000 år tilbake og ble funnet i deler av Europa. Det ble tidligere antatt at mennesker i Sør-Afrika ikke brukte sko før for omtrent 2,000 år siden. Nye bevis langs Sør-Afrikas Cape Coast utfordrer imidlertid denne forestillingen. Sporfossiler i paleooverflater har avslørt det eksperter mener er menneskelige fotavtrykk kledd i en form for grovt skolignende dekke.

Bernhard Zipfel, en forsker ved University of Witwatersrand, Johannesburgs Evolutionary Studies Institute, uttaler at disse funnene indikerer at eldgamle mennesker som etterlot sine fotavtrykk på Kappkysten under middelsteinalderen sannsynligvis hadde på seg en slags tidlig fottøy. Det steinete terrenget langs kysten ville ha nødvendiggjort fotbeskyttelse for å forhindre skader som kan være dødelige.

Hvilke typer sko som ble brukt av gamle mennesker er fortsatt usikre på grunn av den forgjengelige naturen til materialene som ble brukt. I motsetning til steinartefakter, brytes fottøy laget av organiske materialer raskt ned og vil neppe overleve i tusenvis av år. Forskere bruker imidlertid sporfossiler som et middel til å studere fottøyet som ble båret av våre gamle forfedre. Sporfossiler inkluderer avtrykk fra eldgamle fotavtrykk, kroppsavtrykk og andre bevis som kan gi innsikt i gammelt liv.

Basert på utseendet til sporfossilene antyder Zipfel at de eldgamle skoene minner mest om "plakkies" eller flip flops. Likhetene mellom sporfossilene og sandalene som ble båret av San-folket, de eldste innbyggerne i Sør-Afrika, støtter denne hypotesen ytterligere.

For å få ytterligere innsikt, utførte Zipfel og hans kolleger eksperimenter med moderne reproduksjoner av forskjellige eldgamle fottøytyper mens de gikk langs de samme strendene der disse skokledde personene en gang streifet rundt. Sammenligningen av sporfossilene med de moderne sporene produsert av reproduksjonene avslørte betydelige korrelasjoner, noe som førte til at forskerne identifiserte minst tre forskjellige sporsteder laget av mennesker som hadde på seg gammelt fottøy.

Mens noen spørsmål gjenstår og mer forskning er nødvendig, tror Zipfel og teamet hans at deres oppdagelser bidrar til vår forståelse av når mennesker først begynte å bruke sko. Disse funnene tyder sterkt på at regionen i det sørlige Afrika spilte en avgjørende rolle i utviklingen av kognitive og praktiske evner blant eldgamle mennesker. Forskningen utført av Zipfel og hans kolleger gir verdifull innsikt i våre tidlige forfedres teknologiske fremskritt og kaster nytt lys over kompleksiteten til deres kognitive evner.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Når ble de tidligste kjente skoene oppdaget?

A: De tidligste kjente skoene, som dateres tilbake rundt 6,000 år, ble funnet i deler av Europa.

Spørsmål: Hva var tidligere oppfatninger om skobruk i Sør-Afrika?

A: Det ble antatt at mennesker i Sør-Afrika ikke brukte sko før for omtrent 2,000 år siden.

Spørsmål: Hva avslørte den nylige oppdagelsen i Sør-Afrika?

A: Oppdagelsen avslørte sporfossiler av menneskelige fotspor som hadde på seg en eller annen form for grovt skolignende deksel, noe som indikerer at eldgamle mennesker i Sør-Afrika kan ha brukt sko i middelsteinalderen.

Spørsmål: Hvilke typer sko brukte gamle mennesker?

A: De nøyaktige skotypene som ble brukt av gamle mennesker er fortsatt usikre på grunn av materialenes bedervelige natur. Men basert på utseendet til sporfossilene, ligner de mest på flip flops.

Spørsmål: Hvorfor er oppdagelsen viktig?

A: Oppdagelsen utfordrer tidligere oppfatninger om timingen og bruken av sko i Sør-Afrika, noe som tyder på at eldgamle mennesker var mer kognitivt avanserte enn tidligere antatt. Det fremhever også viktigheten av den sørlige afrikanske regionen i utviklingen av tidlige menneskelige kognitive og praktiske evner.