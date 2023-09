Ny studie viser potensiell løsning på mikrobeangrep på den internasjonale romstasjonen

By

En fersk studie utført på den internasjonale romstasjonen (ISS) har avslørt en potensiell løsning på det pågående problemet med mikrobiell angrep. Mikrober, som fraktes av astronauter og last til ISS, kan danne dvalegraver kjent som biofilmer. Disse biofilmene utgjør en trussel mot astronauthelsen og kan skade utstyr på stasjonen. Imidlertid har en behandling som involverer et silisiumbasert smøremiddel vist lovende resultater for å forhindre biofilmdannelse.

Biofilmer er komplekse matriser av celler produsert av mikrober, og de kan finnes på forskjellige overflater av ISS, inkludert romdrakter og vannsystemer. Mens noen mikrober er ufarlige eller til og med fordelaktige, kan skadelige unnvike kroppens forsvarssystem og forårsake vevsskade. Disse skadelige mikrobene er beskyttet av biofilmene de lager, slik at de kan holde seg i dvale og unngå oppdagelse.

Den silisiumbaserte smøremiddelbehandlingen ble først testet på jorden og viste seg effektiv for å forhindre biofilmdannelse. I ISS-eksperimentet behandlet astronauter overflatematerialer med smøremiddelet og utsatte dem for en bakterie kalt Pseudomonas aeruginosa. Etter tre dager med inkubasjon på stasjonen viste tester at smøremidlet hadde hindret bakteriene i å samle seg på overflatene.

Denne oppdagelsen er spesielt viktig for langsiktige romferder til månen og Mars, der det ikke er mulig å motta reservedeler eller returnere mannskap til jorden umiddelbart. Å finne løsninger for å redusere mikrobiell angrep er avgjørende for å opprettholde astronauthelsen og sikre funksjonaliteten til utstyret.

Bortsett fra bruken i verdensrommet, kan denne forskningen også ha implikasjoner for å holde medisinsk utstyr rent og redusere mikrobedrevet korrosjon i industrier som olje- og gassproduksjon. Forebygging av biofilmdannelse kan bidra til å redusere risikoen for utstyrssvikt og farlige oljesøl.

Denne studien ble publisert i tidsskriftet npj Microgravity 16. august 2021.

