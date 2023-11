Forstå lysosomreparasjon: Avduking av nøkkelaktørene for å forhindre aldring

Aldring er en kompleks prosess som påvirker organismer på cellenivå. Det reiser spørsmål om mekanismene som gjør at cellene kan overleve indre og ytre skader. En avgjørende cellulær struktur, lysosomet, er ansvarlig for å bryte ned skadede cellulære komponenter og patogener, samt opprettholde stabilitet i celler og vev. Men kan lysosomer repareres? Og i så fall, hvordan?

I en fersk studie publisert i EMBO Reports har forskere fra Osaka University og Nara Medical University kastet lys over reparasjonsmekanismen til skadede lysosomer ved en prosess kjent som mikroautofagi. Dessuten har de identifisert to viktige regulatorer for denne reparasjonsprosessen.

Mikroautofagi er en av de tre hovedtypene av autofagi - en regulert prosess som bryter ned dysfunksjonelle eller unødvendige cellulære komponenter. Selv om mikroautofagi antas å være involvert i forsvaret mot lysosomal skade, forblir mange detaljer om denne prosessen ukjente.

For å avdekke en ny regulator for lysosomal skaderespons, fordypet forskerne seg i Hippo-banen – en signalvei som kontrollerer ulike cellulære prosesser, inkludert cellulær vekst. Gjennom undersøkelsen deres oppdaget de at et protein kalt serin-treoninkinase 38 (STK38) er avgjørende for den lysosomale skaderesponsen.

Ytterligere undersøkelser avslørte at STK38 samarbeider med det endosomale sorteringskomplekset som kreves for transport (ESCRT) maskineri - en allerede kjent aktør innen lysosomal reparasjon. STK38 rekrutterer et protein kalt vakuolær proteinsortering 4 (VPS4) til skadede lysosomer, som er avgjørende for å demontere ESCRT-maskineriet under reparasjonsprosessen. Forskerne fant også at denne reparasjonsmekanismen er mediert av mikroautofagi.

I tillegg identifiserte studien betydningen av ikke-kanonisk lipidering av en undergruppe av autofagi-relaterte protein 8 (ATG8) molekyler kalt gamma-aminosmørsyrereseptor-assosierte proteiner (GABARAPs) i reparasjonsprosessen. Lipidering refererer til modifisering av ATG8s med lipidforlengelser og er en grunnleggende prosess i autofagi. Ikke-kanonisk lipidering involverer lipidering av ATG8-er til endolysosomer med enkelt membran i stedet for de dobbeltmembran-fagoforene som vanligvis sees ved kanonisk lipidering.

Forskerne viste at GABARAP-er er avgjørende for det første trinnet i lysosomal reparasjon, som involverer rekruttering av ESCRT-maskineriet til skadede lysosomer.

Videre ble uttømming av STK38 og GABARAPs, regulatorene for mikroautofagi, vist å øke forekomsten av senescentceller og forkorte levetiden til modellorganismen C. elegans. Disse funnene fremhever de evolusjonært bevarte rollene til STK38 og GABARAPs i å opprettholde lysosomal integritet, fremme sunn cellulær funksjon og forhindre cellulær senescens og organismealdring.

Denne omfattende forståelsen av den lysosomale reparasjonsprosessen åpner for nye muligheter for å fremme sunn aldring og gir verdifull innsikt for potensielle terapeutiske intervensjoner i aldersrelaterte sykdommer.

FAQ

Spørsmål: Hva er lysosomer?

A: Lysosomer er cellulære strukturer som er ansvarlige for å bryte ned og fordøye skadede cellulære komponenter og patogener.

Spørsmål: Hva er mikroautofagi?

A: Mikroautofagi er en regulert prosess der dysfunksjonelle eller unødvendige cellulære komponenter brytes ned.

Spørsmål: Hva er STK38?

A: STK38 er et protein som spiller en avgjørende rolle i reparasjon av skadede lysosomer og rekruttering av ESCRT-maskineriet.

Spørsmål: Hva er ESCRT-maskineriet?

A: Det endosomale sorteringskomplekset som kreves for transport (ESCRT) maskineri er et proteinkompleks involvert i ulike cellulære prosesser, inkludert lysosomal reparasjon.

Spørsmål: Hva er betydningen av GABARAPS?

A: GABARAPs er en undergruppe av autofagi-relaterte protein 8 (ATG8) molekyler som er essensielle for den første rekrutteringen av ESCRT-maskineriet under lysosomal reparasjon.

Spørsmål: Hvordan påvirker lysosomal reparasjon aldring?

A: Lysosomal dysfunksjon og skade har vært knyttet til akselerert aldring og en forkortet levetid. Å forstå og fremme lysosomale reparasjonsmekanismer kan bidra til sunn aldring og potensielt bidra til å behandle aldersrelaterte sykdommer.

Spørsmål: Hva er modellorganismen brukt i denne studien?

A: Forskerne brukte C. elegans, en ofte studert organisme i biologisk forskning, for å undersøke effekten av STK38 og GABARAP uttømming på cellulær alderdom og levetid.