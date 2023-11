Redusere metanutslipp i jordbruk: Et gjennombrudd i bærekraftig landbruk

By

På 'Landbruk og klimaendringer: Vitenskap til handling'-konferansen delte Teagasc rektorforskningsforsker, prof Sinead Waters, banebrytende forskning som en del av 'Meth-Abate'-prosjektet. I et forsøk på å bekjempe det alarmerende nivået av klimagassutslipp, spesielt metan, generert av den irske landbruksindustrien, har prof Waters og hennes team jobbet med nye gårdsklare teknologier.

Nylige data fra Environmental Protection Agency (EPA) avslørte at svimlende 72 % av irske utslipp av drivhusgasser kan tilskrives metan. Følgelig har industrien iherdig lett etter effektive metoder for å redusere disse utslippene.

'Meth-Abate'-prosjektet har fokusert på utvikling av oksiderende metanhemmere, en rekke produkter produsert av GlasPort Bio i Galway. Disse peroksydbaserte forbindelsene har vist seg å være trygge for konsum, og har gjennomgått omfattende forsøk, som viser at de er effektive i å redusere metanutslipp fra gjæring av drøvtyggere.

Det mest lovende produktet som dukker opp fra disse studiene er RumenGlas, som bruker kalsiumperoksid som hovedingrediens. Prof Waters fremhevet kostnadseffektiviteten, og estimerte at den bare ville utgjøre omtrent 0.9-13c per hode per dag. Teamet observerte en betydelig reduksjon i metanutslipp, med en 17 % reduksjon i den lave dosen og en bemerkelsesverdig 28 % reduksjon i den høye dosen sammenlignet med kontrollgruppen.

Bortsett fra deres metan-reduserende egenskaper, viser disse inhibitorene også potensielle ytelsesfordeler ved å omdirigere hydrogen til flyktige fettsyrer. Dette funnet gir et spennende perspektiv for husdyrbønder, ettersom forbedret ytelse kan kompensere for kostnadene ved å inkludere fôrtilsetningen i deres virksomhet.

For å sikre overholdelse av sikkerhetsbestemmelsene vil RumenGlas-produktet gjennomgå evaluering av European Food Safety Authority (EFSA) tidlig i 2024. Når det er godkjent, vil det gi en tilgjengelig og effektiv løsning for bønder, siden det enkelt kan administreres i pelletsform.

I tillegg til det innovative arbeidet utført av Teagasc, understreket andre eksperter på konferansen viktigheten av å redusere metanutslipp i oppdrett. Gjennom fremskritt innen avlspraksis og takling av aldersrelaterte faktorer, er det anslått at enteriske metanutslipp fra storfe kan reduseres med 25 % innen 2050.

Det er avgjørende å erkjenne at enhver kilde til metanutslipp, uavhengig av antall dyr eller deres bidrag til global oppvarming, spiller en betydelig rolle i klimaendringene. Ved å implementere effektive strategier og teknologier som RumenGlas, kan bøndene gjøre en konkret forskjell i å redusere miljøpåvirkningen av deres virksomhet, og til slutt føre til en mer bærekraftig fremtid for landbruket.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

1. Hva er klimagassutslipp?

Klimagassutslipp (GHG) refererer til utslipp av gasser til jordens atmosfære som bidrar til drivhuseffekten. Disse gassene fanger varme og forårsaker global oppvarming og klimaendringer. De primære drivhusgassene inkluderer karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorholdige gasser.

2. Hvorfor er reduksjon av metanutslipp viktig i landbruket?

Metan er en potent klimagass som har et betydelig høyere globalt oppvarmingspotensial sammenlignet med karbondioksid. I landbrukssektoren kommer metanutslippene hovedsakelig fra husdyr, spesielt drøvtyggere som storfe. Redusering av metanutslipp i oppdrett er avgjørende for å dempe klimaendringer og oppnå bærekraft i landbruket.

3. Hva er 'Meth-Abate'-prosjektet?

'Meth-Abate'-prosjektet er et forskningsinitiativ utført av Teagasc, Irlands myndighet for landbruk og matutvikling. Prosjektet har som mål å utvikle gårdsklare teknologier og innovative løsninger for å redusere metanutslipp fra husdyrhold. Dens primære mål er å identifisere effektive metoder for å redusere miljøpåvirkningen fra landbruket og samtidig opprettholde bærekraftig produksjonspraksis.

4. Hva er RumenGlas og hvordan fungerer det?

RumenGlas er et produkt utviklet av GlasPort Bio i Galway som en del av 'Meth-Abate'-prosjektet. Det er en oksiderende metanhemmer som bruker kalsiumperoksid som sin aktive forbindelse. RumenGlas fungerer som en hydrogenvask, omdirigerer hydrogen til flyktige fettsyrer, og reduserer dermed metanutslipp fra gjæring av drøvtyggere. Det administreres i pelletsform, noe som gjør det praktisk for bønder å innlemme det i husdyrfôr.

5. Hva er de potensielle fordelene ved å bruke RumenGlas?

I tillegg til sine metan-reduserende egenskaper, viser RumenGlas potensielle ytelsesfordeler for husdyr. Ved å omdirigere hydrogen til flyktige fettsyrer, kan det forbedre dyrenes ytelse, og bidra til økt produktivitet. Denne forbedringen i ytelse kan potensielt kompensere for kostnadene ved å inkludere RumenGlas i fôret, noe som gjør det til en økonomisk levedyktig løsning for bønder.

[Valgfritt: Kilder – EPA (sett inn URL), Teagasc (sett inn URL)]