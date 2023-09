NASA oppdager "karbonbærende" molekyler i atmosfæren til Exoplanet K2-18 b

NASA har kunngjort at data fra romteleskopet James Webb har avslørt tilstedeværelsen av "karbonbærende" molekyler i atmosfæren til eksoplaneten K2-18 b. Denne oppdagelsen ligger omtrent 120 lysår unna i vertsstjernens beboelige sone, og legger til tidligere observasjoner gjort av Hubble-romteleskopet som indikerte tilstedeværelsen av en hydrogenrik atmosfære og en vannhavdekket overflate på K2-18 b.

K2-18 b, som ble oppdaget i 2015 av Kepler-romteleskopet, går i bane rundt sin vertsrøde dvergstjerne hver 33. dag i en avstand på omtrent 13 millioner miles. Selv om denne avstanden er omtrent en tredjedel av avstanden mellom Merkur og Solen i vårt solsystem, gjør det faktum at røde dvergstjerner er mindre og kjøligere at K2-18 b kan eksistere innenfor den beboelige sonen der flytende vann potensielt kan være tilstede.

Som en "mini-Neptun" er K2-18 b omtrent 8.6 ganger mer massiv enn Jorden. Denne typen eksoplaneter eksisterer ikke i vårt solsystem, og astronomer har begrenset forståelse av deres atmosfærer. Imidlertid mener NASA at disse "hyceanske" verdenene, som K2-18 b, tilbyr lovende miljøer for eksistensen av liv.

De nylige observasjonene gjort av Webb-teleskopet indikerer tilstedeværelsen av metan og karbondioksid i K2-18 bs atmosfære. Videre antyder mangelen på ammoniakk og potensiell påvisning av dimetylsulfid muligheten for vannhav under planetens hydrogenrike atmosfære.

Mens overfloden av disse molekylene er betydelig, bemerker NASA at den ikke garanterer planetens evne til å støtte liv. K2-18 b har en større radius enn jorden, og havet kan være for varmt eller ikke flytende i det hele tatt. Ytterligere observasjoner av eksoplaneten vil være nødvendig for å samle inn flere data og få en klarere forståelse av dens sammensetning og beboelighet.

Webb-teleskopet kan ikke observere K2-18 b direkte på grunn av lysstyrken til vertsstjernen. I stedet stoler astronomer på transittmetoden, der de observerer den svake dimmingen av stjernens lysstyrke når planeten passerer foran den. Denne metoden gjør det mulig å analysere lyset som passerer gjennom eksoplanetens atmosfære, og gir innsikt i dens sammensetning.

NASA understreker at denne oppdagelsen bare er begynnelsen, ettersom det kommer mange flere observasjoner av potensielle eksoplaneter i beboelig sone. Byrået forventer at Webbs fremtidige observasjoner vil gi et vell av informasjon om eksoplaneter og deres potensial for å støtte liv.

Kilder: NASA, University of Cambridge