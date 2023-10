Romfartøyets innvirkning på jordens øvre atmosfære avslørt av forskere

Forskere har oppdaget at rusk fra raketter og romfartøy som er igjen i jordens øvre atmosfære kan ha en varig innvirkning på klimaet. En fersk studie publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences avslørte betydelige mengder aluminium og eksotiske metaller i jordens stratosfære. Forskerteamet var i stand til å identifisere disse sjeldne metallene som stammer fra romfartøy som brant opp under reentry. Dette funnet vekker bekymring for hvordan den voksende romfartsindustrien påvirker jordens øvre atmosfære.

Studien innebar å operere et spesielt forskningsfly utstyrt med et sensitivt verktøy for å samle aerosoler i atmosfæren. De innsamlede dataene indikerte at mer enn 20 grunnstoffer, inkludert litium, aluminium, kobber og bly, var tilstede i forhold som matchet de som ble brukt i romfartøyer. Disse metallene ble funnet i omtrent 10 % av svovelsyrepartikler, som er avgjørende for å beskytte og bufre ozonlaget.

Det økende antallet rakettoppskytinger bidrar til akkumulering av disse metalliske partiklene i stratosfæren. I 2022 var det rekordstore 180 rakettoppskytinger, og dette tallet forventes å stige etter hvert som romindustrien fortsetter å skyte opp flere satellitter og romfartøyer. Forskerne understreket behovet for å forstå virkningen av menneskelig romfart på planeten, spesielt på ozonlaget, som spiller en avgjørende rolle i å absorbere skadelig stråling fra solen.

Studiens funn fremhever det haster med å studere og forstå endringene som skjer i jordens atmosfære. Virkningen av menneskelig okkupasjon og romaktiviteter kan være større enn tidligere antatt. Det er viktig å prioritere forskning på planeten vår for å bedre forstå og dempe de potensielle konsekvensene av romutforskning.

Kilde: Proceedings of the National Academy of Sciences (studie)