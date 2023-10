Innvirkningen av romrester på jordens atmosfære

En ny studie publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences avslører at romrester, bestående av rester fra raketter og romfartøy, har en potensielt varig effekt på jordens klima. Forskere utførte et forskningsoppdrag ved å bruke et sensitivt verktøy festet til et spesielt forskningsfly for å analysere atmosfæren og fant betydelige mengder aluminium og eksotiske metaller i jordens stratosfære.

Forskerne var i stand til å matche disse sjeldne metallene til de som ble brukt i raketter og satellitter, noe som indikerer at det fordampede metallet sannsynligvis stammet fra romfartøy som brant opp ved gjeninnføring gjennom atmosfæren. Professor Daniel Cziczo, medforfatter av studien, fremhever betydningen av å finne dette menneskeskapte materialet i den antatt uberørte regionen av atmosfæren. Han understreker behovet for en nærmere undersøkelse av eventuelle endringer som skjer i stratosfæren, som er en stabil region i atmosfæren.

Studien hadde som mål å adressere den langvarige mistanken om at jordens øvre atmosfære blir påvirket av den voksende romfartsindustrien. Å studere dette området, som strekker seg opp til 51 kilometer over overflaten, er imidlertid enormt utfordrende. For å gjennomføre sin undersøkelse brukte forskerne et NASA WB-57-fly for å prøve atmosfæren 19 kilometer over bakken i Alaska.

Analyse av prøvene viste at metallene var tilstede i rundt 10 % av svovelsyrepartikler, som utgjør majoriteten av partiklene i stratosfæren og bidrar til beskyttelse og buffering av ozonlaget. Videre oppdaget forskerne mer enn 20 elementer i forhold som samsvarer med de som brukes i romfartøy. Spesielt ble metaller som litium, aluminium, kobber og bly fra romfartøyets gjeninntreden funnet langt mer enn metallene som finnes i naturlig kosmisk støv.

Denne studien kommer på et tidspunkt da romfartsindustrien opplever en enestående vekst, med rekordstore 180 rakettoppskytinger i 2022, sammenlignet med 136 i 2021. Etter hvert som flere satellitter og romfartøy skytes opp i jordas bane og utover, kommer mengden av rusk inn i atmosfæren forventes å øke. Reentring av raketter og satellitter, samt fall av satellitter gjennom atmosfæren, bidrar til tilstedeværelsen av disse aerosolpartikler i stratosfæren.

Stratosfæren spiller en viktig rolle i jordens klimasystem. Det er hjemmet til ozonlaget, som absorberer en del av solens stråling, og hindrer den i å nå planetens overflate. Ozonlaget er essensielt for å beskytte alle levende ting på jorden, og uten det ville livet slik vi kjenner det sannsynligvis vært umulig.

Denne forskningen fremhever den betydelige innvirkningen menneskelig okkupasjon og romfart kan ha på planeten vår. Den understreker det presserende behovet for å forstå og prioritere studiet av jorden for å dempe eventuelle konsekvenser som følge av romindustriens aktiviteter.

kilder:

Proceedings of National Academy of Sciences