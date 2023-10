The Whirlpool Galaxy: A Galactic Encounter

Charles Messier, en astronom fra 18-tallet, kompilerte en katalog over himmelobjekter for å hjelpe til med oppdagelsen av kometer. Mens han observerte en komet, snublet Messier over det 51. objektet på listen hans. Denne oppdagelsen, gjort for 250 år siden, er nå kjent som Whirlpool Galaxy.

Opprinnelig beskrevet som en "veldig svak tåke, uten stjerner", avslører moderne teleskoper at Whirlpool Galaxy er en fantastisk spiralgalakse som ligger omtrent 25 til 30 millioner lysår unna oss. Den er litt mindre enn vår egen Melkevei-galakse.

Spennende nok er Whirlpool Galaxy ikke bare en enkelt galakse, men består faktisk av to galakser som har opplevd et nært møte. Denne kosmiske kollisjonen har spilt en rolle i å danne de vakre spiralarmene til den større galaksen. Tyngdekraften til den mindre galaksen, som ligner en lys stjerneklynge funnet i enden av en av den større galaksens spiralarmer, har skapt bølger som kruser gjennom galaksens kjerne.

Disse bølgene komprimerer skyer av gass og støv, noe som resulterer i fødselen av nye stjerner. Disse ungdommelige stjernene, store og lyse, skisserer spiralarmene til Whirlpool Galaxy. Imidlertid er deres lyse levetid relativt kortvarig da de eksploderer etter noen millioner år. Bemerkelsesverdig nok har M51, som den også er kjent, opplevd tre stjerneeksplosjoner de siste tiårene, mens Melkeveien ikke har vært vitne til noen. Ikke desto mindre fortsetter galaksen å føde nye stjerner, og opprettholder sin stjernearv.

Ligger like utenfor Ursa Major, nær spissen av Big Dippers håndtak, fungerer Whirlpool Galaxy som et tilgjengelig studieobjekt for amatørastronomer med små teleskoper.

kilder:

– Charles Messier, Encyclopedia Britannica

– The Whirlpool Galaxy, NASA