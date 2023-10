En ny studie avslører virkningen av subglacial utslipp på Antarktis Glacial Retreat

En nylig publisert studie utført av forskere ved UC San Diegos Scripps Institution of Oceanography kaster lys over en tidligere oversett faktor som bidrar til tap av isis i Antarktis. Studien antyder at smeltevann som strømmer ut til havet fra under antarktiske isbreer, kjent som subglacial utslipp, får isbreer til å miste is i en raskere hastighet.

Denne nye innsikten har betydelige implikasjoner for globale anslag for havnivåstigning. Foreløpig tar hovedmodeller som brukes av organisasjoner som Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ikke for det ekstra istapet forårsaket av subglacial utslipp. Hvis denne prosessen viser seg å være en avgjørende drivkraft for tap av is over hele Antarktis-isen, kan det bety at nåværende anslag undervurderer tempoet i den globale havnivåstigningen i de kommende tiårene.

Studien fokuserte på to isbreer i Øst-Antarktis, Denman og Scott, som til sammen har nok is til å forårsake nesten 1.5 meter (5 fot) havnivåstigning. Ved å inkludere påvirkningen av subglasial utslipp i modellen deres, fant forskerne at disse isbreene kunne bidra med 15.7 % mer til havnivåstigningen innen år 2300 sammenlignet med tidligere anslag.

Et av hovedfunnene i studien er at når tilbaketrekkingen til disse isbreene når en bratt skråning i en kontinental grøft, forventes deres bidrag til havnivåstigningen å akselerere dramatisk. Når man vurderer påvirkningen av subglasial utslipp, viste modellen at isbreene trakk seg tilbake forbi denne terskelen ca. 25 år tidligere enn de ville ha gjort uten.

Viktigheten av denne forskningen ligger ikke bare i å forstå hvilken rolle subglacial utslipp spiller for å akselerere havnivåstigningen, men også i å understreke behovet for umiddelbar handling for å dempe klimagassutslipp. Studiens medforfatter, Jamin Greenbaum, understreker at den virkelige "dommedagshistorien" fortsatt er utslippene som produseres av menneskelig aktivitet.

Subglacial utslipp genereres når smelting skjer der isdekket møter den kontinentale berggrunnen. Det er forårsaket av en kombinasjon av faktorer som friksjon og geotermisk varme fra jordens indre. Når dette utslippet renner ut i havet, kan det akselerere smeltingen av isbreens isbre og få oppstrømsbreen til å akselerere, noe som fører til havnivåstigning.

Mens det vitenskapelige samfunnet aksepterer at subglacial utslipp bidrar til ytterligere ishyllesmelting, er det ikke fullt ut redegjort for dens innvirkning på havnivåstigningen i anslag på grunn av usikkerhet rundt dens lokaliserte effekter. Imidlertid fremhever denne nye studien betydningen av å inkludere subglacial utslipp i fremtidige havnivåstigningsmodeller.

Funnene understreker at det haster med å iverksette tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og dempe virkningene av klimaendringer. Nøyaktige anslag for havnivåstigning er avgjørende for kystsamfunn over hele verden for å forberede seg på og tilpasse seg virkningene av stigende havnivåer.

FAQ

Spørsmål: Hva er subglacial utslipp?

A: Subglacial utslipp refererer til smeltevannet som renner ut til havet fra under isbreer, og bidrar til økt smelting og istap.

Spørsmål: Hvorfor er subglacial utslipp viktig?

A: Subglacial utslipp spiller en betydelig rolle i å akselerere smeltingen av isbreenes isbremmer og tilbaketrekningen av isbreer, og bidrar til slutt til stigende havnivå.

Spørsmål: Hvordan påvirker subglacial utslipp havnivåstigningen?

A: Subglacial utslipp akselererer smeltingen av isbremmer og får oppstrøms isbreer til å akselerere, noe som fører til økt havnivåstigning.

Spørsmål: Er nåværende anslag for havnivåstigning nøyaktige?

A: Studien antyder at nåværende anslag kan undervurdere tempoet i global havnivåstigning på grunn av manglende hensyn til virkningen av subglasial utslipp.