Den smeltende antarktiske isen: Forstå rollen til subglacial utslipp

Midt i det enorme frosne landskapet i Antarktis ligger det antarktiske isdekket, en kritisk komponent i planetens klimasystem. Dette gigantiske islaget reflekterer ikke bare sollys, og bidrar til å holde jorden kjølig, men den lagrer også svimlende 70 prosent av verdens ferskvann. Imidlertid har en fersk studie utført av forskere fra Scripps Institution of Oceanography ved University of California, San Diego (UCSD), kastet lys over et bekymringsfullt fenomen som kan ha betydelig innvirkning på globale havnivåer.

Forskningen, publisert i tidsskriftet Science Advances, avslører at når vann under isbreene smelter og renner ut i havet, får det isen til å smelte raskere. Forskere omtaler denne prosessen som subglacial utslipp. Tidligere har store anslag om havnivåstigning, slik som de fra det mellomstatlige panelet for klimaendringer, ikke tatt i betraktning det ekstra istapet som følge av subglacial utslipp.

I følge Tyler Pelle, hovedforfatter av studien, er nøyaktige anslag av global havnivåstigning avgjørende for kystsamfunnenes velvære. Nåværende estimater kan undervurdere hastigheten på havnivåstigningen over hele verden, noe som kan få alvorlige konsekvenser for millioner av mennesker som bor i lavtliggende kystsoner. Pelle understreket behovet for å inkludere subglacial utslipp i modelleringsarbeid for å gi mer nøyaktige spådommer.

Studien fokuserte på to østantarktiske isbreer: Denman og Scott. Disse isbreene, som ligger ved siden av hverandre på toppen av en kontinental grøft med en dybde på over to miles, har potensial til å heve havnivået med nesten fem fot. Ved å bruke ulike utslippsscenarier gjennomførte forskerne simuleringer av isbreenes tilbaketrekning gjennom år 2300. Da subglacial utslipp ble tatt med, spådde modellen at de to isbreene ville nå grøftens skråning 25 år tidligere enn tidligere antatt.

Jamin Greenbaum, en medforfatter av studien, bemerket at forskningen fungerer som en vekker for modellmiljøet. Å unnlate å redegjøre for subglasial utslipp undergraver nøyaktigheten av spådommer. Videre fremhever studien den kritiske rollen mennesker spiller for å dempe havnivåstigningen ved å dempe klimagassutslipp. Mens subglacial utslipp er betydelig, er det til syvende og sist menneskehetens handlinger som er nøkkelen til å unngå et dommedagsscenario.

Implikasjonene strekker seg utover Denman- og Scott-breene. Subglasialt smeltevann har blitt observert under forskjellige antarktiske isbreer, som Thwaites, Pine Island og Totten. Ytterligere forskning er nødvendig for å forstå omfanget av effekten subglacial utslipp har på disse isbreene og den påfølgende havnivåstigningen.

Ved å belyse rollen til subglacial utslipp i antarktisk issmelting, tjener denne studien som en sterk påminnelse om det presserende behovet for å håndtere klimaendringer. Fremtidige prognoser og kystsamfunnsberedskap er avhengig av en nøyaktig forståelse av havnivåstigningen. Bare ved å vurdere alle faktorer, inkludert virkningen av subglacial utslipp, kan vi bedre navigere veien mot en bærekraftig fremtid.

FAQ

Hva er subglacial utslipp?

Subglacial utslipp refererer til prosessen med vann som smelter under en isbre og strømmer ut til havet. Det er en vesentlig faktor som akselererer smeltingen av isbreer og bidrar til havnivåstigning.

Hvorfor er nøyaktig projeksjon av havnivåstigning viktig?

Nøyaktige anslag for havnivåstigning er avgjørende for velferden til kystsamfunnene. Millioner av mennesker bor i lavtliggende kystsoner, og nøyaktige spådommer hjelper til med å forberede disse samfunnene på de potensielle konsekvensene av stigende havnivåer.

Hva er implikasjonene av subglasial utslipp på havnivåstigning?

Studien antyder at nåværende fremskrivninger av havnivåstigning kan undervurdere hastigheten på grunn av det ekstra istapet forårsaket av subglacial utslipp. Å inkludere denne prosessen i modeller bidrar til å gi mer nøyaktige spådommer og hjelpemidler til å forstå omfanget av effekten på isbreer over hele verden.

Hva er rollen til klimagassutslipp i havnivåstigningen?

Studien understreker at menneskelige handlinger, spesielt reduksjon av klimagassutslipp, spiller en viktig rolle for å dempe havnivåstigningen. Mens subglacial utslipp er betydelig, er det å dempe utslipp avgjørende for å unngå et dommedagsscenario.

