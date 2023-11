Dykk inn i kraften til røntgenspredning: Avduking av materialenes hemmeligheter

Forskere ved SLAC National Accelerator Laboratory har nylig fullført en stor oppgradering av Linac Coherent Light Source (LCLS), verdens første harde røntgenfrielektronlaser (XFEL). Denne oppgraderingen vil gjøre XFEL-strålen i gjennomsnitt 10,000 8,000 ganger lysere og produsere XNUMX XNUMX ganger flere pulser per sekund, noe som muliggjør banebrytende forskning innen ulike vitenskapelige felt.

For å utnytte de forbedrede egenskapene til LCLS fullt ut, er det utviklet banebrytende vitenskapelige instrumenter og teknikker. To bemerkelsesverdige instrumenter, chemRIXS og qRIXS, bruker en metode som kalles resonant uelastisk røntgenspredning (RIXS) for å undersøke egenskapene til materialer. Ved å spre røntgenpulser fra et materiale, blir elektroner dypt inne i atomene drevet inn i høyere energitilstander. Når disse elektronene slår seg ned igjen, sender de ut lys, slik at forskere kan analysere materialets egenskaper i fine detaljer.

Denne teknikken til RIXS har utviklet seg raskt, og gir verdifull innsikt i materialadferd som ikke kan oppnås med andre metoder. Med LCLS-oppgraderingen kan RIXS nå fange opp den dynamiske transformasjonen av materialer over tid. Forskere kan observere samspillet mellom elektronisk ladning, spinn, atomvibrasjoner og interaksjoner, som alle skjer på ultraraske tidsskalaer. Denne transformative evnen er muliggjort av den økte lysstyrken til LCLS-II.

En spennende anvendelse av RIXS er studiet av fotosystem II (PS-II), et proteinkompleks involvert i fotosyntese. Overgangsmomentene og den elektriske ladningsstrømmen under vannsplittingsprosessen til PS-II kan undersøkes ved hjelp av chemRIXS. Denne forskningen kan bidra til utvikling av renere og mer effektive kunstige fotosyntetiske systemer.

På qRIXS vil forskere fokusere på å avdekke egenskapene til kvantematerialer som viser spennende fenomener som superledning ved romtemperatur. Kobberoksider, kjent som kuprater, er av spesiell interesse på grunn av deres evne til å føre elektrisk strøm med null motstand ved uventet høye temperaturer. Ved å studere ladningstetthetsbølger og deres overganger, tar forskere sikte på å kaste lys over mekanismene som ligger til grunn for høytemperatursuperledning.

Et annet instrument, Time-resolved Atomic, Molecular and Optical Science (TMO), lar forskere måle ultrakorte røntgenpulser som varer i bare attosekunder. Denne enestående teknikken, kalt X-ray laser-enhanced attosecond pulse generation (XLEAP), gir svært presis innsikt i dynamikken til atomære og molekylære prosesser.

Med disse instrumentene og teknikkene kan forskere ved LCLS avdekke materialenes hemmeligheter, og flytte grensene for vitenskapelig forståelse innen fysikk, kjemi og biologi.

