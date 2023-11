Achieving Flight on Mars: The Genious Ingenuity Helicopter

Den indiske mekaniske ingeniøren Dr. J Bob Balaram, en alumnus ved Indian Institute of Technology (IIT) Madras, har spilt en nøkkelrolle i NASAs Mars Mission-team ved Jet Propulsion Laboratory (JPL). Hans innovative design og ingeniørkompetanse banet vei for etableringen av Ingenuity-helikopteret, som for tiden flyr over Mars-overflaten.

Oppfinnsomhet, gjerne kalt «Ginny», er en banebrytende prestasjon for den amerikanske romfartsorganisasjonen. Dette ekstraordinære flyet veier bare 1.8 kg og er en del av NASAs Perseverance-rover, som ble lansert i 2020 og fortsetter å operere på Mars. Helikopterets vellykkede flytur er et bevis på Dr. Balarams lidenskap og dedikasjon.

Oppfinnsomhetens oppfinnsomhet ligger ikke bare i dens konstruksjon, men også i dens evne til å navigere i Mars-atmosfæren. I likhet med å fly et fly på jorden, er det avgjørende å forstå værforholdene for sikre flyoperasjoner. Dr. Balaram, i en artikkel på NASAs Mars Helicopter-nettsted, fremhever viktigheten av både atmosfærisk vær og romvær for Ingenuitys flyevner.

Atmosfærisk vær refererer til faktorer som lufttetthet, temperatur og vindprofiler, som direkte påvirker helikoptrets ytelse. Flyparameterne må justeres tilsvarende basert på disse forholdene. I tillegg må flyrisikoen forbundet med start, landing og sterk vind også vurderes nøye, omtrent som bekymringene til en pilot på jorden.

For å sikre trygge flyvninger, konsulterer Ingenuity-operatørene væreksperter som bruker ulike modeller og instrumenter tilgjengelig på roveren. Disse modellene spenner fra globale sirkulasjonsmodeller til finskala geografiske modeller som fanger opp lokale effekter i Jezero-krateret. Data fra Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) om Perseverance, utstyrt med atmosfæriske sensorer, informerer beslutningsprosessen ytterligere.

Heldigvis er værvarsling på Mars relativt enklere sammenlignet med Jorden på grunn av fraværet av hav. Mønstrene på Mars er mer forutsigbare, slik at teamet kan analysere historiske værdata før flyturen og ta informerte beslutninger.

Oppfinnsomheten i seg selv er en bemerkelsesverdig teknologisk bragd. Konstruert med ultralett karbonfiber og bare en halv meter høy, demonstrerer den oppfinnsomheten til moderne ingeniørkunst. Den tynne Marsatmosfæren, omtrent en hundredel av jordens tetthet, gjør at helikopterets blader må rotere med hastigheter på 2400 til 2900 rpm, ti ganger raskere enn helikoptre på jorden.

Dette banebrytende eksperimentet markerer den første drevne og kontrollerte flyturen på en annen planet. Etter å ha reist til Mars inne i Perseverance-roveren, ble Ingenuity utplassert til Mars-overflaten 3. april 2021. I løpet av et 30-dagers eksperimentelt vindu vil det gjennomføre en serie testflyvninger, noe som ytterligere utvider vår forståelse av utenomjordisk luftfart.

Dr. Balaram, en ydmyk og dyktig ingeniør, planlegger å trekke seg fra NASA snart, med en visjon om å inspirere og støtte indiske studenter i deres jakt på romutforskning. Han krediterer opplæringen sin ved IIT Madras for suksessen og tror at det er utallige talentfulle studenter i India som venter på å gjøre nasjonen stolt.

