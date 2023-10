Nye undersøkelser av SpaceXs 29. kommersielle forsyningstjenester til den internasjonale romstasjonen

Den internasjonale romstasjonen (ISS) National Laboratory og NASA er glade for å kunngjøre et kommende webinar som vil fordype seg i de fascinerende undersøkelsene som finner sted på SpaceXs 29. Commercial Resupply Services (CRS)-oppdrag til romstasjonen. Dette oppdraget lover å bringe betydelige vitenskapelige fremskritt som kan ha dyp innvirkning på menneskeheten.

Nettseminaret vil inneholde anerkjente paneldeltakere som vil diskutere de ulike nyttelastene som skytes opp på SpaceX Dragon-romfartøyet og utforske hvordan forskningen utført på ISS kan være til nytte for oss alle. Paneldeltakerne inkluderer eksperter fra forskjellige felt, som hver tar med sine unike perspektiver og ekspertise til diskusjonen.

Dr. Emilie Dressaire, assisterende professor ved University of California, Santa Barbara, vil belyse den NSF-finansierte "Wicking in Gel-Coated Tubes"-undersøkelsen. Denne forskningen tar sikte på å forstå rollen til slim i å levere medisiner i lungene, noe som potensielt revolusjonerer åndedrettsbehandlinger.

Dr. Sonja Schrepfer, professor ved kirurgisk avdeling ved University of California, San Francisco, vil dele innsikt i den NSF-finansierte "Tissue Engineered Immune Chips in Microgravity"-undersøkelsen. Ved å studere forholdet mellom immunsystemets aldring og de regenerative evnene til leverceller, kan denne forskningen bane vei for innovative tilnærminger for å bekjempe aldringsrelaterte sykdommer.

Dr. Ken Savin, sjefforsker i Redwire Space, vil diskutere fremskritt innen bioprinting, spesielt Redwires ambisiøse plan for å skrive ut menneskelige hjerteceller i verdensrommet ved å bruke deres banebrytende BioFabrication Facility. Denne banebrytende forskningen kan låse opp nye muligheter innen regenerativ medisin og potensielt overvinne begrensningene på jorden.

David Corporal, en forskningsingeniør hos Boeing, vil fordype seg i "Boeing Antimicrobial Coating"-undersøkelsen. Ved å teste et antimikrobielt materiale på forskjellige steder i romstasjonen, har denne forskningen som mål å forbedre og sikre sikkerheten til fremtidige romoppdrag ved å redusere risikoen for mikrobiell forurensning.

Dr. Kathryn Gardner-Vandy, assisterende professor i luftfart og rom ved Oklahoma State University, vil dele detaljer om det pedagogiske oppsøkende prosjektet "Choctaw Heirloom Seeds". Dette initiativet har som mål å inspirere og utdanne studenter om viktigheten av å bevare arvestykkefrø og den potensielle rollen de kan spille i bærekraftig landbruk.

Nettseminaret, planlagt til tirsdag 31. oktober 2023, kl. 1 EDT, vil være tilgjengelig for direktesending på ISS National Labs nettsted for publikum og på Zoom for media. Medlemmer av media som ønsker å delta oppfordres til å registrere seg for Zoom-tilgang minst en time før arrangementet. I tillegg kan publikum engasjere seg ved å stille spørsmål til forskerne ved å bruke hashtaggen #ISSNationalLab på sosiale medier.

SpaceX CRS-29 forventes å starte tidligst søndag 5. november 2023 kl. 10:01 EST fra NASAs Kennedy Space Center. Ytterligere informasjon om de ISS National Lab-sponsede prosjektene på dette oppdraget vil bli delt med media og publikum i dagene som kommer.

FAQ:

Spørsmål: Hva er formålet med det kommende webinaret?

A: Nettseminaret tar sikte på å gi innsikt i undersøkelsene som foregår på SpaceXs 29. Commercial Resupply Services-oppdrag til den internasjonale romstasjonen.

Spørsmål: Hvem er paneldeltakerne som deltar i webinaret?

A: Paneldeltakerne inkluderer eksperter som Dr. Emilie Dressaire, Dr. Sonja Schrepfer, Dr. Ken Savin, David Corporal og Dr. Kathryn Gardner-Vandy.

Spørsmål: Hvordan kan jeg delta i webinaret?

A: Nettseminaret vil bli direktesendt på ISS National Labs nettsted for publikum og på Zoom for media. Medierepresentanter kan registrere seg for Zoom-tilgang, og publikum kan stille spørsmål ved å bruke hashtaggen #ISSNationalLab på sosiale medier.

Spørsmål: Når lanseres SpaceX CRS-29?

A: Oppskytingen er foreløpig planlagt til søndag 5. november 2023, klokken 10:01 EST fra NASAs Kennedy Space Center.