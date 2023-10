Media klarer ikke å håndtere miljøpåvirkningen av engangsansiktsmasker

En nylig gjennomgang utført av et team av eksperter fra Bangor University har kastet lys over medias unnlatelse av å understreke den negative effekten av engangsmasker på miljøet. Studien, som analyserte britisk og irsk pressedekning fra mars 2020 til desember 2021, avslørte at aviser overveiende favoriserte kirurgiske engangsmasker i sin rapportering, uten å ta tilstrekkelig opp spørsmålet om avfallshåndtering og miljømessig bærekraft.

Ifølge Dr. Anaïs Augé, den første forfatteren av studien, påvirket måten media rapporterte om masker på folks valg av maskebruk under pandemien. Begrepet "masker" ble ofte brukt for å referere til engangsansiktsmasker, mens "ansiktsdekke" ble assosiert med hjemmelagde eller butikkkjøpte materialmasker. Media hadde også en tendens til å bruke "maske" når de diskuterte obligatorisk bruk, mens "ansiktsdekkende" ble brukt når det var et element av valg.

Til tross for vitenskapelige diskusjoner om sikkerheten og gjenbrukbarheten til ansiktsdekninger, unnlot avisene stort sett å formidle denne informasjonen til publikum. Dr. Morwenna Spear, en materialforsker, understreket at det ble gitt lite oppmerksomhet til miljøhensyn knyttet til engangsmasker, selv i de tidlige stadiene av COVID-19-pandemien.

Forskerteamet mener at avisene har spilt en rolle i å fremme bruken av engangsmasker og har bidratt til økt avfall. Studien fremhever behovet for mer ansvarlig rapportering som tar hensyn til miljøpåvirkningen av ulike maskealternativer og oppmuntrer til bruk av gjenbrukbare ansiktsdekninger.

Denne studien var en del av Arts and Humanities Research Council-prosjektet ledet av Prof. Nathan Abrams, som hadde som mål å forstå faktorene som påvirker forbrukernes valg og atferd angående ansiktsmasker. Prosjektet la vekt på ansvarlig avhending av masker og viktigheten av mediemeldinger for å påvirke offentlig motivasjon og beslutningstaking.

Samlet sett understreker anmeldelsen medias tapte mulighet til å ta opp miljøkonsekvensene av engangsmasker og øke bevisstheten blant publikum. Det krever en mer omfattende tilnærming til rapportering som tar hensyn til bærekraftshensyn og gjør det mulig for enkeltpersoner å ta informerte valg for å beskytte både folkehelsen og miljøet.