Bygge hus på månen: NASAs plan for en måneinndeling og utover

NASA planlegger å returnere til månen, og denne gangen vil det være et langtidsopphold. Byrået har som mål å bygge hus på månen innen 2040, ikke bare for astronauter, men også for vanlige sivile. Dette ambisiøse målet er avhengig av vellykket gjennomføring av en ny månelanding.

For å oppnå dette planlegger NASA å bruke 3D-utskriftsteknologi og en spesialisert månebetong laget av steinflis, mineralfragmenter og månestøv. Byrået vil sende en 3D-printer til månen, som skal brukes til å konstruere strukturer lag for lag ved hjelp av månebetongen. Denne teknologien, kjent som Project Olympus, bruker ressurser som finnes på andre planeter i stedet for å stole på materialer fra jorden.

Samarbeid med akademiske institusjoner og industriledere har åpnet nye muligheter for NASA. Byrået er mer samarbeidsvillig enn noen gang før, og dette har utvidet spillefeltet for romutforskning. NASAs direktør for teknologimodning, Niki Werkheiser, mener at med de riktige menneskene og kjerneevnene på plass, er målet om månestrukturer innen 2040 oppnåelig.

Det er imidlertid utfordringer å overvinne. En stor hindring er det slitende og giftige månestøvet, som utgjør en risiko for både bygninger og menneskers helse. NASA-forskere har utført tester på simulert månestøv for å finne løsninger. Ideen om å bruke 3D-utskrift for å bygge boliger på månen dukket opp som en potensiell løsning. Hvis hjem på jorden kan 3D-printes ved hjelp av jord, hvorfor ikke bruke månejord til å bygge strukturer på månen?

NASAs retur til månen, kjent som Artemis-programmet, er oppkalt etter tvillingsøsteren til Apollo. Byrået har allerede lansert Artemis I-oppdraget, som sirklet rundt månen og returnerte trygt til jorden. Artemis II, planlagt til november 2024, vil frakte den første kvinnen og den første svarte personen i historien på en 10-dagers flytur rundt månen. Artemis III, planlagt for ett år senere, vil se mennesker lande på månens overflate. Ytterligere mannskapsoppdrag er planlagt gjennom tiåret.

Mens planene for hus på månen for tiden er i gjengivelsesstadiet, har arkitekter og byggeteknologiselskaper som ICON konseptualisert ideer for månehabitater. ICON, i samarbeid med NASA, har som mål å utvikle et rombasert konstruksjonssystem som kan skrive ut alt fra habitater til rakettlandingsputer ved å bruke betongblanding på stedet.

Som konklusjon er NASAs plan om å bygge hus på månen innen 2040 et ambisiøst, men likevel oppnåelig mål. Med fremskritt innen 3D-utskriftsteknologi og partnerskap med industriledere som ICON, mener byrået at en bærekraftig menneskelig tilstedeværelse på månen er innen rekkevidde. Suksessen til denne bestrebelsen kan bane vei for fremtidig koloniseringsinnsats på Mars og utover.

