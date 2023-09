Rollen til mitokondrielt DNA i menneskelig reproduksjon

Denne artikkelen utforsker ny forskning som bekrefter den vitenskapelige forståelsen av at mitokondrielt DNA (mtDNA) utelukkende er arvet fra moren. Studien, publisert i tidsskriftet Nature Genetics, var et samarbeid mellom Oregon Health & Science University og andre institusjoner.

Tidligere ble det antatt at faderlig mtDNA ble eliminert etter befruktning, men studien fant at modne sædceller bærer et lite antall mitokondrier, selv om de mangler intakt mtDNA. Forskere oppdaget også at sædceller mangler et protein som er essensielt for vedlikehold av mtDNA. Årsaken til denne ekskluderingen er foreløpig ukjent, men den kan være relatert til sædcellens høye energibehov under befruktning, noe som kan føre til akkumulering av mtDNA-mutasjoner.

Derimot er egg under utvikling, kjent som oocytter, først og fremst avhengig av omgivende celler for energi og opprettholder relativt uberørt mtDNA. Denne forskjellen bidrar til den evolusjonære fordelen ved utelukkende å arve mors mtDNA, da det begrenser risikoen for sykdomsfremkallende mtDNA-mutasjoner hos avkom. Mutasjoner i mtDNA kan resultere i dødelige lidelser som påvirker organer med høye energibehov, som hjerte, muskel og hjerne.

For å forhindre overføring av kjente mtDNA-lidelser er mitokondriell erstatningsterapi (MRT) utviklet. MRT innebærer å erstatte mutant mtDNA med sunt mtDNA fra donoregg gjennom in vitro fertilisering. Imidlertid er kliniske studier for MRT i USA for tiden begrenset, og forsøk utføres i andre land som Storbritannia og Hellas.

Den nye oppdagelsen angående rollen til mtDNA i sædmodning og befruktning har viktige implikasjoner for menneskelig fruktbarhet og kjønnscelleterapi. Å forstå funksjonen til proteiner involvert i vedlikehold av mtDNA kan føre til fremskritt innen infertilitetsbehandlinger og assistert reproduksjonsteknologi.

Kilde: ANI | | Skrevet av Tapatrisha Das, Washington Dc, 20. september 2023

Definisjoner:

– Mitokondrielt DNA (mtDNA): Den genetiske koden som er lagret i mitokondriene, som fungerer som kraftverket til hver celle i kroppen.

– Oocytt: Et egg under utvikling.

– Mitokondriell transkripsjonsfaktor A (TFAM): Et protein som er essensielt for vedlikehold av mtDNA.

– Mitokondriell erstatningsterapi (MRT): En metode for å erstatte mutant mtDNA med sunt mtDNA gjennom in vitro fertilisering.

Kilde: Ytterligere informasjon ikke gitt.