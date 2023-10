Forskere oppdager massivt vannreservoar dypt i jordskorpen

I en banebrytende oppdagelse har forskere funnet en betydelig mengde vann fanget i sediment og stein dypt inne i jordskorpen, utenfor kysten av New Zealand. Ved hjelp av avansert 3D seismisk avbildning identifiserte de et massivt reservoar med vann omtrent to mil under havbunnen i Hikurangi Subduction Zone.

Hikurangi-subduksjonssonen er der den tektoniske platen i Stillehavet tvinges under den australske platen. Dette området er kjent for å oppleve "slow-slip" jordskjelv, noe som gir verdifulle muligheter for jordskjelvforskning. Forskerteamet undersøkte i utgangspunktet hvorfor noen feil opplever glidehendelser oftere enn andre når de oppdaget vannreservoaret.

Funnstedet er en del av et vulkansk område som ble dannet for over 125 millioner år siden fra et massivt vulkanutbrudd i Stillehavet. Forskerne spekulerer i at det vulkanske materialet eroderte inn i porøse bergarter under eldgamle undervannsutbrudd, og skapte et vannreservoar. Over tid forvandlet dette vannet steinene til leire, og tettet inn enda mer vann.

Denne oppdagelsen er viktig fordi forskere mener at underjordisk vanntrykk kan spille en avgjørende rolle for å frigjøre tektonisk stress, noe som fører til jordskjelv med sakte slipp. Vanligvis blir vannrike sedimenter begravet med en forkastning, og fanger vannet. New Zealand-forkastningen har imidlertid ikke typisk havsediment. I stedet tror forskerne at eldgamle vulkaner og forvandlede bergarter, nå leire, frakter betydelige mengder vann ned når de blir oppslukt av forkastningen.

UTIG-direktør Demian Saffer, en medforfatter av studien, forklarer at oppdagelsen gir en klar illustrasjon av sammenhengen mellom væsker og stilen til tektoniske forkastningsbevegelser. Dette funnet bekrefter det som tidligere ble antatt fra laboratorieeksperimenter og spådd av noen datasimuleringer, men manglet klare feltbevis på skalaen til en tektonisk plate.

Forskningen, med tittelen "Subducting vulkanisk-rik øvre skorpe tilfører væsker for grunt megathrust og langsom slip," ble publisert i tidsskriftet Science Advances. Det antyder at lignende situasjoner som involverer vannreservoarer kan eksistere i jordskjelvforkastninger globalt, og understreker betydningen av dette funnet for jordskjelvforståelse og prediksjon.

kilder:

– Institutt for geofysikk

– Science Advances Journal