Parker-romfartøyet er vitne til enestående solflamme

Parker-romfartøyet, det nærmeste menneskeskapte objektet til solen, har fløyet gjennom en kraftig soleksplosjon kjent som en koronal masseutkastning (CME), og gir forskere unik innsikt i disse utbruddene. Utbrudd fra solen kan frigjøre milliarder av tonn ladede partikler som, når de rettes mot jorden, har potensial til å forstyrre satellittelektronikk, elektriske nett og til og med forårsake strømbrudd på hele kontinentet.

Parker-sonden, som er det raskeste menneskeskapte objektet, oppdaget CME og passerte gjennom det, noe som gjorde det mulig for forskere å observere hendelsen i enestående detalj. Romfartøyet var bare 9.2 millioner kilometer (5.7 millioner miles) unna solens overflate, nærmere enn Merkur noen gang kommer stjernen vår.

Observasjonene gjort av Parker-romfartøyet avslørte at CME reiste med hastigheter oppover 1,350 kilometer (840 miles) per sekund. Hvis en lignende bluss skulle treffe Jorden, kan den potensielt være like kraftig som Carrington-hendelsen i 1859, som regnes som den kraftigste registrerte solstormen som har rammet Jorden. En slik hendelse i dag kan forårsake omfattende strømbrudd og forstyrre kommunikasjonssystemer hvis den ikke oppdages i tide.

Parker-sonden forble imidlertid upåvirket av solstormen på grunn av dens varmeskjold og termiske beskyttelsessystem. Den brukte omtrent to dager på å observere CME, og ga forskere enestående data om disse himmelske hendelsene.

Forskere analyserer for tiden målingene som er samlet inn av romfartøyet i CME og sammenligner dem med data samlet utenfor det. Denne analysen vil hjelpe forskerne å sette sammen en bedre forståelse av hvordan disse hendelsene utspiller seg og sammenhengene mellom ulike fenomener.

Når solen nærmer seg solmaksimum, en 11-årig topp i aktivitetssyklusen, forventer forskerne at Parker-romfartøyet vil observere mer massive CME-er. Romfartøyets neste solar flyby er planlagt å finne sted 27. september.

