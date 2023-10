Massivt hav oppdaget under jordskorpen

Forskere har gjort en banebrytende oppdagelse – det er et enormt hav gjemt under jordskorpen. Vannet, som er lagret i en stein kjent som 'ringwoodite', ligger 400 miles under jorden. Dette funnet har ført til erkjennelsen av at det er tre ganger mer vann under overflaten enn i alle hav til sammen.

Vannet lagres i en unik tilstand som kalles en svamplignende tilstand, som verken er flytende, fast eller gass, men en fjerde tilstand. Krystallstrukturen til ringwooditt gjør at den tiltrekker seg hydrogen og fanger vann, slik at den fungerer som en svamp.

Geofysiker Steve Jacobsen, en del av teamet bak oppdagelsen, uttalte: "Jeg tror vi endelig ser bevis for en hel-jords vannsyklus, som kan bidra til å forklare den enorme mengden flytende vann på overflaten av vår beboelige planet."

Oppdagelsen ble gjort ved å studere jordskjelv og analysere sjokkbølgene som ble fanget opp av seismometre. Tilstedeværelsen av vann i fjellet ble bekreftet gjennom disse seismiske avlesningene.

Denne oppdagelsen har betydelige implikasjoner for vår forståelse av jordens vannsyklus og den enorme mengden vann på planeten vår. Den kaster også lys over mysteriene som er skjult under jordskorpen og fremhever naturens kontinuerlige under.

I tillegg til dette bemerkelsesverdige funnet, har forskere også nylig avdekket et helt nytt økosystem under vulkansk skorpe ved hjelp av en undervannsrobot. Disse oppdagelsene minner oss om at det fortsatt er mye å lære om planeten vår og dens skjulte hemmeligheter.

kilder:

– Vitenskapelig artikkel: 'Dehydrering som smelter på toppen av den nedre mantelen'

– Geofysiker Steve Jacobsen