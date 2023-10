Et enormt hav skjuler seg under jordskorpen, sier forskere

By

Forskere har gjort en forbløffende oppdagelse: Det er et enormt hav gjemt under jordskorpen, som inneholder tre ganger mer vann enn alle havene på planetens overflate. Vannet er lagret i en stein kalt "ringwoodite" som ligger 400 miles under jorden.

Forskning publisert i 2014 avslørte at vann er lagret i mantelbergarten i en unik tilstand kjent som "svamplignende tilstand", som verken er en flytende, fast eller gass, men snarere en fjerde tilstand. Denne oppdagelsen åpner for muligheten for en hel-jords vannsyklus som forklarer overfloden av flytende vann på planetens overflate.

Geofysiker Steve Jacobsen, en del av teamet bak funnene, forklarte betydningen av ringwooditt, og beskrev det som en "svamp" som kan tiltrekke seg hydrogen og fange vann. Krystallstrukturen til ringwooditt lar den absorbere en betydelig mengde vann dypt inne i mantelen, og gir en manglende kobling i forskernes forståelse av jordens vannfordeling.

Forskere gjorde denne banebrytende oppdagelsen ved å studere seismisk aktivitet og sjokkbølger generert av jordskjelv. Gjennom denne analysen identifiserte de tilstedeværelsen av vann i ringwooditt dypt under overflaten. Hvis steinen inneholder bare 1 % vann, betyr det at det er tre ganger mer vann under jorden enn i alle jordens hav til sammen.

Denne oppdagelsen av et skjult hav under jordskorpen er ikke det eneste nylige gjennombruddet innen vitenskapelig forskning. Forskere avdekket også et helt nytt økosystem når de utforsket vulkanskorpen med en undervannsrobot. Disse oppdagelsene understreker omfanget av uutforskede riker på planeten vår.

