En massiv kryovulkansk komet som nærmer seg jorden

Astronomer har gjort en ekstraordinær oppdagelse – en komet som er tre ganger så stor som Mount Everest, kjent som 12P/Pons-Brooks, som har eksplodert i verdensrommet og nå er på vei mot jorden. Denne kometen tilhører en sjelden kategori som kalles kryovulkaniske kometer, eller kalde vulkankometer, som er sammensatt av is, støv og gasser. Den har en solid kjerne med en diameter anslått til å være omtrent 18.6 miles (30 km). Når solen varmer opp kryomagmaet, bygges trykket opp inne i kometen, noe som til slutt fører til eksplosjoner av nitrogen og karbonmonoksid. Disse eksplosjonene fører til at frossen rusk blir kastet gjennom brudd i kometens skall, noe som fører til dens karakteristiske form som ligner et par horn eller en hestesko.

Til tross for kometens eksplosive oppførsel, er det ingen grunn til å bekymre seg for et sammenstøt med jorden. Pons-Brooks forventes å fortsette å bryte ut når den nærmer seg jorden, men den vil forbli i en trygg avstand på 232 millioner km (144 millioner miles) ved nærmeste tilnærming. Dette setter det langt utenfor rekkevidden til jordnære objekter (NEOs), som vanligvis passerer innenfor 120 millioner miles fra planeten vår.

Selv om kometen ikke vil utgjøre en fare for jorden, tilbyr den en sjelden mulighet for himmelskuere. Sist gang Pons-Brooks var synlig for det blotte øye var i 1954, og den forventes å være på sitt lyseste på nattehimmelen i mai og juni 2024, selv om den vil være nærmest planeten vår i april. Om kvelden 2. juni 2024 forventes kometen å nå sin høyeste lysstyrke. Etter sin nærmeste tilnærming vil Pons-Brooks gå tilbake til det ytre solsystemet og vil ikke være synlig igjen før i 2095.

For tiden lokalisert i stjernebildet Hercules, kan Pons-Brooks observeres i en høyde på 36 grader over horisonten når de vender øst-nordøst. Dens storhet i både størrelse og sjeldne synlighet gjør denne kryovulkaniske kometen til en forbløffende himmelsk begivenhet å være vitne til.

