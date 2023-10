En kolossal komet med karakteristiske "horn" som suser mot jorden

En kolossal komet kjent som 12P/Pons-Brooks nærmer seg raskt jorden, og viser sine bemerkelsesverdige egenskaper kjent som "hornene". Til tross for at de nylig opplevde sitt andre store utbrudd innen fire måneder, fortsetter disse fremtredende egenskapene å være synlige. Det som gjør denne kometen enda mer unik er tilstedeværelsen av en aktiv vulkan som ligger på toppen av den. Denne massive kometen, omtrent på størrelse med en by, huser en vulkan som skal få et utbrudd igjen, bare måneder etter den første eksplosjonen. Når den fortsetter sin reise mot solen, forventes den å avgi en fantastisk sky av gass og is, som ligner et par horn som stikker ut fra kometens overflate.

Kategorisert som en kryovulkanisk komet, 12P/Pons-Brooks har en kjerne som måler omtrent 30 kilometer i diameter. Denne kjernen består av en kombinasjon av gass, støv og is, samlet referert til som "kryomagma". Kometens kjerne er omgitt av et gassdeksel kjent som "koma". Når temperaturen i kjernen stiger, slipper den eksplosjoner ut i verdensrommet.

Eksperter har lagt merke til utvidelsen og utviklingen av kometens særegne horn. Noen har til og med gjort sammenligninger og sammenlignet kometens uregelmessige form med science fiction-romskip som Millennium Falcon fra Star Wars. Den uregelmessige formen på koma tilskrives anomalier i kometens kjerne. Richard Miles, en astronom fra British Academy of Astronomy, forklarte at den langvarige ekspansjonen av gasser i kometen former dens uregelmessige form.

I løpet av de kommende dagene forventes det at kometen til kometen vil fortsette å utvide seg, og ytterligere fremheve de bemerkelsesverdige hornene. Dette ekstraordinære himmelfenomenet vil fengsle jordens innbyggere 21. april 2024, før det driver kometen tilbake mot de ytre delene av solsystemet. Den kommer imidlertid ikke tilbake før i 2095.

kilder:

– Spaceweather.com

– Live Science