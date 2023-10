Nylig funnet CCTV-opptak avslører lysglimt før høyt smell i Melbourne

CCTV-opptak fra Melbourne, Australias nordøstlige del, har fanget et plutselig lysglimt etterfulgt av et høyt smell, som etterlater innbyggerne forvirret. Videoen, tatt av en beboer i Doreen, viser et sterkt lysglimt og en eksplosiv lyd. Bekymrede innbyggere fra nærliggende områder, som Balwyn og Doncaster, tok til sosiale medier for å søke svar.

Selv om det var forskjellige spekulasjoner, mener Australian National University-astronom Brad Tucker at fenomenet sannsynligvis var forårsaket av en meteoritt som brøt fra hverandre. Han forklarer at når en raskt-reisende asteroide kommer inn i jordens atmosfære, skaper energien som frigjøres en sonisk bom, som resulterer i den eksplosive lyden. Tucker understreker også at det ikke er uvanlig at slike hendelser lokaliseres og blir vitne til av beboere i bestemte områder.

Basert på størrelsen på blitsen og eksplosjonen, anslår Tucker asteroiden til å være rundt 4 til 16 tommer i bredden, omtrent på størrelse med en basketball. Fragmenter av asteroiden ville enten ha brent opp når de kom inn i atmosfæren eller kommet ned til jorden.

Mens forskere er dyktige til å oppdage asteroider som er større enn 100 meter, kan mindre asteroider som den nylige hendelsen forbli uoppdaget til kort tid før sammenstøtet. Tucker forsikrer at det er høyst usannsynlig at en asteroide som er like stor som den som er ansvarlig for utryddelsen av dinosaurer, treffer jorden. Imidlertid kan mindre asteroider fortsatt frigjøre betydelige mengder energi.

Vitner, som Jason Busuttil fra Langwarrin, rapporterte at de så meteoren på vei mot Dandenongs. CCTV-opptakene har gitt verdifulle bevis for forskere som studerer disse himmelske hendelsene.

