Utforsk kompleksiteten til det antarktiske ozonhullet

I motsetning til offentlig oppfatning, har det antarktiske ozonhullet holdt seg bemerkelsesverdig stort og vedvarende de siste fire årene, ifølge forskere fra University of Otago. Mens klorfluorkarboner (KFK) lenge har fått skylden for nedbrytningen av ozonlaget, antyder denne studien at det er andre medvirkende faktorer.

I sin nylig publiserte studie i Nature Communications undersøkte forskergruppen månedlige og daglige endringer i ozonnivåer på ulike høyder og breddegrader innenfor det antarktiske ozonhullet fra 2004 til 2022. Hovedforfatter Hannah Kessenich, en PhD-kandidat ved Institutt for fysikk, avslørte at ozonhullet ikke bare utvidet seg i størrelse, men også utdypet om våren, med betydelig mindre ozon i sentrum sammenlignet med for 19 år siden.

Forskerne etablerte en sammenheng mellom nedgangen i ozon og endringer i luften som kommer inn i polarvirvelen over Antarktis. Dette antyder at den nylige økningen i store ozonhull ikke utelukkende kan tilskrives KFK. Mens Montreal-protokollen, som har styrt reguleringen av ozonreduserende stoffer siden 1987, har gjort bemerkelsesverdige fremskritt i å begrense virkningen av KFK, er det sannsynligvis andre komplekse elementer som spiller inn.

Til tross for den offentlige oppfatningen om at problemet med ozonhull er løst, påpeker studien at hullet har vært et av de største som er registrert de siste tre årene, med to av de fem årene før det også vitne til betydelig ozonnedbrytning. Faktisk har ozonhullet i 2023 allerede overgått størrelsen på de tre foregående årene, og nådd over 26 millioner kvadratkilometer, nesten det dobbelte av Antarktis.

Å forstå variasjonen til ozon er avgjørende på grunn av dets betydelige innflytelse på klimaet på den sørlige halvkule. Det antarktiske ozonhullet er en integrert del av dette klimasystemet. Mens ozonhullets påvirkning er forskjellig fra klimagasser, har det en delikat interaksjon med den atmosfæriske balansen. Siden ozon vanligvis absorberer UV-lys, kan et hull i ozonlaget føre til ekstreme UV-nivåer på overflaten av Antarktis og forstyrre distribusjonen av varme i atmosfæren.

Slike forstyrrelser kan føre til endringer i vindmønstre og overflateklima på den sørlige halvkule, noe som påvirker regioner over hele verden. Videre understreker forskerne at New Zealandere ikke trenger å være altfor bekymret for økte UV-stråler i år. Det antarktiske ozonhullet ligger hovedsakelig rett over Antarktis og Sydpolen, med minimal innvirkning på New Zealand.

